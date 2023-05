EQS-News: Wienerberger AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Wienerberger AG: Alle Anträge der 154. ordentlichen Hauptversammlung genehmigt



05.05.2023 / 13:05 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alle Anträge der 154. ordentlichen Hauptversammlung genehmigt Dividende von EUR 0,90 je Aktie

Mandat der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Myriam Meyer verlängert

Katrien Beuls und Effie Konstantine Datson neu in Aufsichtsrat bestellt Wien, 05. Mai. 2023 - Im Rahmen der 154. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG wurde der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Die Hauptversammlung der Wienerberger AG fand 2023 wieder in der bewährten Form einer Präsenzveranstaltung statt und beschloss unter anderem eine Dividendenausschüttung von 0,90 EUR je Aktie und die Wahl von Katrien Beuls und Effie Konstantine Datson in den Aufsichtsrat. Dazu Heimo Scheuch, Vorstandvorsitzender der Wienerberger AG: "Wir haben 2022 unsere eigenen Erwartungen erfolgreich übertroffen und trotz eines fordernden makroökonomischen Umfelds und des hohen Inflationsniveaus unsere Ziele und Wachstumschancen durch Investitionen in unseren Märkten aktiv verfolgt. Dank des hervorragenden gruppenweiten Kosten- und Energiemanagements sind wir bestens aufgestellt, um unser organisches Wachstum weiter voranzutreiben." Der Vorstand der Wienerberger AG hat angesichts des erfolgreichsten Jahres in der Geschichte von Wienerberger vorgeschlagen, die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 20 % zu erhöhen. Wienerberger schlug der 154. ordentlichen Hauptversammlung im Rahmen der langfristig orientierten, ausgewogenen Dividendenpolitik für 2022 eine Dividende von 0,90 € je Aktie vor. Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands zu und legte als Zahltag für die Dividende Freitag, den 12. Mai 2023 fest. Für das Geschäftsjahr 2022 wurden dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die Entlastung erteilt und die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2023 gewählt. Ebenfalls hat die Hauptversammlung dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zugestimmt. Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung sind Oswald Schmid und die beiden ehemaligen Vorsitzenden Regina Prehofer und Peter Johnson, der bereits seit 2005 Mitglied des Aufsichtsrates war, aus dem Aufsichtsrat der Wienerberger AG ausgeschieden. Zur weiteren Förderung der Effizienz und des intensiven Austauschs der Mitglieder untereinander wurde nach Vorschlag des Aufsichtsrates auf Empfehlung des Nominierungsausschusses der diesjährigen Hauptversammlung eine Herabsetzung der Anzahl der Kapitalvertreter von derzeit neun auf sieben Kapitalvertreter beschlossen. Im Rahmen der 154. ordentlichen Hauptversammlung wurden nun Katrien Beuls und Effie Konstantine Datson zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern bestellt und das Mandat der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates Myriam Meyer verlängert. Dazu Peter Steiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Wienerberger AG: "Mit Katrien Beuls und Effie Konstantine Datson haben wir zwei weitere international erfahrene Top-Managerinnen als Aufsichtsratsmitglieder gewinnen können. Beide blicken auf eine beachtliche Erfolgsbilanz zurück und ergänzen mit ihrer jeweils spezifischen Expertise und ihrem Background das bestehende Kompetenz- und Diversitätsspektrum des Aufsichtsrats in optimaler Weise." Die Lebensläufe und Vorstellungsvideos zu Katrien Beuls und Effie Konstantine Datson sowie alle Beschlüsse der Hauptversammlung finden Sie hier: www.wienerberger.com/de/investoren/hauptversammlung.html

Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.

Rückfragehinweis



Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com ??



Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



05.05.2023 CET/CEST