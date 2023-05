© Foto: Nature_Design - pixabay.com



Nachhaltigkeit-, Umwelt- und Energieaktien hatten es im vergangenen Jahr schwer. Doch 2023 könnte ihr Jahr werden. TD Cowen-Analysten nennen fünf Aktien mit enormen Potenzial!

Auf der "Outperformer"-Liste der US-amerikanischen Investmentbank TD Cowen stehen Air Products & Chemicals (APD), FREYR Battery (FREY), Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI), Itron (ITRI) und Stem (STEM).

"Wir gehen davon aus, dass ein zunehmender Fokus auf geopolitische Energiesicherheit bei gleichzeitiger Abkopplung von fossilen Brennstoffen zu verstärkten ESG-Investitionen führen und die Energieinfrastrukturpolitik im Jahr 2023 vorantreiben wird", so die Analysten laut Barron's. "Wir sind der Ansicht, dass die Einbeziehung von ESG-Belangen in einen Anlageprozess es den Anlegern ermöglicht, langfristige Risiken zu erkennen, die über die traditionellen Konzepte eines Aktienwerts wie Rentabilität, Cashflow und Eigenkapitalrendite hinausgehen."

Beim Industriegashersteller Air Products (APD) hebt TD Cowen die Großbauprojekte im Nahen Osten und in Nordamerika hervor. "Wir glauben, dass diese Wasserstoffprojekte wettbewerbsfähig sein können und APD in die Lage versetzen, eine führende Rolle in diesem Bereich einzunehmen, da die Produktionskosten weiter sinken", so die Banker. Sie setzen das Kursziel auf 375 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent.

Als einen weiteren zukünftigen Gewinner sehen die Analysten FREYR an. Noch seien Anleger bei diesem Titel sehr vorsichtig, da der norwegische Anbieter von Lithium-Ionen-Batterien "voraussichtlich erst später in diesem Jahrzehnt einen positiven freien Cashflow erwirtschaften wird". TD Cowen geht davon aus, dass die Skandinavier die Talfahrt im vergangenen Jahr bald vergessen machen würden. Das Kursziel von TD Cowen liegt bei 16 US-Dollar. Demnach ist der Titel ein Doppler-Kandidat.

Ein Krisenjahr 2022 haben auch die Aktien von Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure hinter sich. Für TD Cowen ist HASI ein Investor, der Klimalösungen entscheidend mitfördert. Das Kursziel von TD Cowen liegt bei 41 US-Dollar. Um die 60 Prozent hat die Aktie demzufolge noch Luft nach oben.

Enormes Aufwärtspotenzial machen die TD-Analysten auch bei Itron aus. 90 US-Dollar geben sie als Kursziel aus. Es sei "eine Investition in die Netzmodernisierung und intelligente Zähler für die Strom-, Gas- und Wasserindustrie weltweit". Immer mehr Versorgungsunternehmen rüsten auf, was der Tech-Aktie zugutekommt. In den vergangenen Tagen legte das Papier knapp 30 Prozent zu und notiert bei circa 65 US-Dollar. Der Run könnte somit gerade erst begonnen haben.

Desweitern auf der Favoriten-Liste zu finden, ist Stem. Der Anbieter von Backup-Batteriespeicherlösungen sei "gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren", so TD Cowen laut Barron's. Eine Aktie ist derzeit vier US-Dollar wert. Das Kursziel liegt 275 Prozent darüber.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion