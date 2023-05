Boxberg (ots) -HOFMANNs aus Boxberg-Schweigern forciert den Absatz tiefkühlfrischer Menüs an Privatkunden. Mit dem Facelift von www.hofmanns-shop.de pusht der Versorgungsspezialist und einer der führenden Anbieter für die Gemeinschafts- und Sozialverpflegung die digitale Direktvermarktung an Konsumenten. Der Launch überzeugt mit einem frischen Anstrich und einer optimierten Customer Journey.HOFMANNs kreiert handgefertigte Premiumgerichte, die von einem kompetenten Team aus über 100 Köchen und Metzgern ohne den Einsatz von Geschmacksverstärkern, künstlichen Farb- und Aromastoffen sowie naturidentischen Aromastoffen hergestellt werden. Die Menüs vereinen das Beste aus traditionellen und innovativen Küchenkonzepten. Ein vielseitiges Portfolio und die Expertise aus über 60 Jahren Erfahrung machen das Angebot der Menü-Manufaktur auch für Privatkunden attraktiv. Der über die neue URL erreichbare Onlineshop www.hofmanns-shop.de punktet mit einer ansprechenden Optik und einer schnellen Lieferung der tiefkühlfrischen Menüs meist innerhalb von 24 Stunden. Das neue User-Interface wurde von den Privatkunden bereits sehr positiv bewertet.HOFMANNs forciert Privatkunden-AnspracheIm Zuge des Launches wurde die Shopseite für Privatkunden von der Corporate-Website getrennt. Das ist ein wichtiges strategisches Thema für HOFMANNs. "Wir haben den Onlineshop für die Privatkunden optisch auf ein neues Level gebracht, um den direkten Kontakt mit dieser für uns an Bedeutung zunehmenden Zielgruppe auszubauen", erläutert Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. Das moderne Look and Feel mit komplett überarbeiteter Benutzeroberfläche punktet bei den Endverbrauchern. Darüber hinaus setzt HOFMANNs auf einen hohen Service-Anspruch: Mit einem Treueprogramm, einer schnellen Next-Day-Lieferung und Wunschterminlieferung wird die Kundenbindung weiter gestärkt. Das abwechslungsreiche Sortiment an tiefkühlfrischen Menüs ist passgenau auf Privatkonsumenten ausgerichtet. Von Klassikern über Pasta und Bowls bis hin zu vegetarischen und veganen Innovationen finden Endverbraucher im neuen Onlineshop für jede Gelegenheit das passende Menü - ob für die Mittagspause, die Familienfeier oder fürs Candle-Light-Dinner. Damit etabliert HOFMANNs den Onlineshop weiterhin als festes Standbein innerhalb des Unternehmens.Pressekontakt:Kontakt Presseanfragen:Daniela SeidlSeidl PR & Marketing GmbHRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comKontakt HOFMANNs:Hofmann Menü-Manufaktur GmbHAdelbert-Hofmann-Straße 697944 Boxberg-SchweigernOriginal-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130467/5502269