Um russische Zensurbestimmungen zu umgehen, hat eine finnische Zeitung Nachrichtenberichte über den Krieg in der Ukraine in einem beliebten Online-Spiel für russische Spieler versteckt. Die Zeitung finnische Helsingin Sanomat nutzte den beliebten Ego-Shooter "Counter-Strike", um eine geheime Botschaft nach Russland zu schicken: In einem geheimen Raum mitten im Game hat die Zeitung russischsprachige Berichte seiner Kriegskorrespondenten aus der Ukraine ...

