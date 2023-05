DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark wird wegen des Buß- und Bettages nicht gehandelt. In Japan wird der Tag des Kindes begangen. In Südkorea findet wegen des Tags der Kinder kein Handel statt.

MONTAG: In Großbritannien findet wegen der Krönung von König Charles III. kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.103,75 +0,7% +5,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.131,75 +0,7% +17,9% Euro-Stoxx-50 4.306,87 +0,5% +13,5% Stoxx-50 4.005,40 +0,2% +9,7% DAX 15.863,48 +0,8% +13,9% FTSE 7.738,32 +0,5% +3,4% CAC 7.381,02 +0,5% +14,0% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,17 -0,60

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,40 68,56 +2,7% +1,84 -12,2% Brent/ICE 74,32 72,50 +2,5% +1,82 -11,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,28 35,65 +1,8% +0,63 -54,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.037,62 2.051,63 -0,7% -14,01 +11,7% Silber (Spot) 25,91 26,08 -0,6% -0,16 +8,1% Platin (Spot) 1.047,48 1.044,00 +0,3% +3,48 -1,9% Kupfer-Future 3,85 3,86 -0,2% -0,01 +0,9%

Die Ölpreise legen zum Ende der Woche zwar zu. Auf Wochensicht haben sie aber die dritte Woche in Folge nachgegeben. Belastet wurden die Preise zuletzt von Rezessions- und Nachfragsorgen aufgrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach den Vortagesabgaben am Freitag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Am Donnerstag hatten erneut aufgeflammte Sorgen vor einer Ausweitung der Bankenkrise in den USA die Börsen belastet. m Blick der Anleger stehen aber noch vor Handelsbeginn die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für April. Von den Daten erhofft man sich weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft und den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Die Fed hatte zuletzt eine mögliche Zinserhöhungspause signalisiert, die es ihr erlauben würde, die Folgewirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik für die Wirtschaft und die Inflation zu beobachten. Apple legen vorbörslich um 2,7 Prozent zu. Der Technologieriese hatte bereits am Donnerstagabend nach Handelsschluss Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gestützt wurde das Geschäft von starken iPhone-Umsätzen und einer positiven Entwicklung im Service-Bereich. Zudem will Apple das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden US-Dollar ausdehnen und die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 24 US-Cent anheben. Die Aktien der am Vortag mit den Sorgen um den US-Bankensektor unter deutlichen Druck geratenen Regionalbanken erholen sich wieder etwas. PacWest Bancorp steigen um 18,9 Prozent, Western Alliance Bancorp um 13,1 Prozent und First Horizon um 6,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +236.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach den Sitzungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone sind kurzfristige Unwägbarkeiten zunächst aus dem Weg. Die Apple-Zahlen verbesserten zudem die Stimmung in der Nacht. Der schwache deutsche Auftragseingang im März belastet bisher nicht. Die Handelswoche endet mit einem weiteren Highlight, auf die Notenbanken folgt der US-Arbeitsmarktbericht für den April. Im Vorfeld der wichtigen US-Daten neigen Anleihen zu Schwäche. Adidas steigen nach Zahlen um 7,7 Prozent. Der Kapitalmarkt dürfte sich erfreut zeigen, dass der Umsatz in China nur um 9 Prozent und damit weniger stark als befürchtet gesunken ist. Bei Air France KLM hat der Umsatz im ersten Quartal mit über 42 Prozent Plus zum Vorjahr die Erwartungen übertroffen, auch das Sommergeschäft scheine sehr stark anzulaufen. Trotzdem verliert der Kurs 4,6 Prozent. Händler sprechen von Umschichtungen in IAG (+2,1%), die ebenfalls gute Zahlen vorgelegt habe. Als sehr gut werden die Quartalszahlen von Krones (-1,9%) bezeichnet, allerdings war die Erwartung bereits sehr hoch. Zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählen auch die Aktien der Chemieunternehmen, so legen Wacker Chemie um 7 Prozent zu, BASF um 3,7 und Covestro um 5 Prozent. Positiv wird zum einen gesehen, dass sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts das Geschäftsklima in der chemischen Industrie im April aufgehellt hat. Zudem will das Bundeswirtschaftsministerium einen preisgünstigen Industriestrompreis einführen. Beim Maschinenbauer Gea verpufft ein als stark bezeichneter Jahresstart, ebenso wie eine erhöhte Jahresprognose. Die guten Nachrichten würden zum Ausstieg genutzt, heißt es im Handel zum Kursminus von 2,2 Prozent. Die Aktien von Allianz, RWE und Deutsche Post werden am Freitag ex Dividende gehandelt, sie liegen daher rein optisch im Minus. Daneben steht das überraschende Index-Revirement in der zweiten Reihe im Blick. Mit dem am Vorabend bekanntgewordenen Rauswurf aus MDAX und TecDAX zum kommenden Dienstag verlieren Evotec 2,6 Prozent. Evotec - das Unternehmen wurde jüngst von einer Cyberattacke heimgesucht - hat den testierten Abschluss nicht fristgerecht vorgelegt, worauf die Deutsche Börse nun entsprechend reagierte. Kontron (+4,4%) folgen für Evotec in den TecDAX, SMA Solar (+2,6%) in den MDAX und Süss Micro (+1,8%) diesen in den SDAX.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:51 Do, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1024 +0,1% 1,1043 1,1006 +3,0% EUR/JPY 147,99 +0,1% 148,09 147,50 +5,4% EUR/CHF 0,9826 +0,7% 0,9786 0,9755 -0,7% EUR/GBP 0,8739 -0,2% 0,8745 0,8756 -1,3% USD/JPY 134,24 -0,0% 134,08 134,05 +2,4% GBP/USD 1,2615 +0,3% 1,2630 1,2570 +4,3% USD/CNH (Offshore) 6,9135 -0,1% 6,9139 6,9208 -0,2% Bitcoin BTC/USD 29.132,28 +1,0% 29.203,16 28.931,65 +75,5%

Am Devisenmarkt zeigt der Euro 0,1 Prozent fester bei 1,1024 Dollar. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,1 Prozent nach. Nachdem die beiden Sitzungen der Fed und der EZB einmal mehr verdeutlicht hätten, dass beide Notenbanken mittlerweile auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs seien, sehen die Analysten der Commerzbank nun mehr Luft für den Euro bis auf 1,14 Dollar zum Jahresende. Die Fed dürfte am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt sein, während die EZB deutlich gemacht habe, dass sie weiter nachlegen dürfte, so Analystin You-Na Park-Heger.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In China belasteten einmal mehr mäßige Daten, wobei diese nicht ganz so schwach ausfielen wie jene zuletzt veröffentlichten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ermäßigte sich im April, blieb aber dennoch klar oberhalb der Wachstumsschwelle. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April ebenfalls gesunken. Inn Hongkong stieg der HSI. Es habe offenbar Anschlusskäufe von Nachzüglern gegeben, nachdem die in den USA andeutende Zinserhöhungspause bereits am Vortag eingepreist worden sei, so Analysten von Zhongtai International. In Australien wurde die Börse von positiven Schlagzeilen aus dem Bankensektor sowie gestiegenen Kursen im Rohstoff- und Immobilienbereich gestützt. Die Großbank ANZ hatte im ersten Geschäftshalbjahr 12 Prozent mehr verdient und die Zwischendividende angehoben. Die Investmentbank Macquarie verbuchte gar Rekordgewinne. ANZ zogen um 1,5 Prozent an, Macquarie gaben indes 0,2 Prozent nach. Händler verwiesen auf rückläufige Transaktionen. Westpac und Commonwealth rückten um 0,5 bzw. 0,4 Prozent vor. National Australia Bank gaben nach dem Vortagesabsturz um weitere 0,5 Prozent nach. Die Bank hatte zwar am Vortag mit Rekordergebnissen aufgewartet, jedoch die Markterwartungen bei der Nettozinsmarge verfehlt. Die Reserve Bank of Australia warnte indessen vor einer weiteren Straffung der Geldpolitik. Sie sieht zwar den Höhepunkt der Inflation als erreicht, befürchtet aber ein Anhalten der Teuerung, was weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnte.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten kommen am Freitag etwas zurück. Weder der EZB-Zinsentscheid noch die Sorgen wegen der US-Bankenkrise könnten das Sentiment derzeit noch stärker belasten, heißt es am Markt. Die Zinsentscheidungen von Fed und EZB seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Bei der DZ heißt es, die Aktien der US-Regionalbanken PacWest, Western Alliance und First Horizon hätten sich nachbörslich etwas erholt, eine Beruhigung der Lage sei daraus aber nicht abzuleiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

hat im Auftaktquartal - dem ersten Quartal unter dem neuen CEO Björn Gulden - operativ deutlich weniger verdient und unter dem Strich einen Verlust eingefahren. Der Umsatz war währungsbereinigt marginal unter Vorjahresniveau. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte der Sportartikelhersteller. Die Ergebnisse waren überwiegend besser als im Markt befürchtet.

MERCEDES-BENZ

S&P Global Ratings hat die Bonität des Automobilherstellers Mercedes-Benz Group AG auf "A" von "A-" heraufgestuft. Der stabile Ausblick zeige, dass die Ratingagentur Mercedes weitere Fortschritte in der Strategie für Elektrofahrzeuge zutraut.

AUDI

hat zum Jahresstart dank guter Autoverkäufe in den USA und Europa den Umsatz deutlich gesteigert und besonders bei den Luxusmarken hohe Margenzuwächse erzielt. Die zur Gruppe gehörenden Marken Lamborghini, Bentley und die Motorradmarke Ducati steigerten sowohl die Auslieferungen und die Rendite teils kräftig. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Audi.

BORUSSIA DORTMUND

hat seinen Umsatz im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal kräftig gesteigert. Der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga fuhr wegen höherer Aufwendungen im Quartal einen Verlust ein, war auf Neunmonatssicht aber profitabel.

EDAQ

wächst zwar beachtlich, die Gewinnentwicklung ist aber teils rückläufig. Das Unternehmen steigerte seinen Auftragseingang im ersten Quartal um 17,2 Prozent auf 312 Millionen Euro. Der Umsatz legte mit 211,4 Millionen Euro um 9,2 Prozent zu.

GEA

hat einen besseren Start ins Jahr erzielt als erwartet und erhöht nun die Ziele für 2023.

MUTARES

hat einen Vertrag zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Special Melted Products an Cogne Acciai Speciali unterzeichnet. Der Unternehmenswert der Transaktion wird sich voraussichtlich auf 180 Millionen Euro belaufen. Unter Berücksichtigung von Abzugspositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten erwartet die Gesellschaft einen Zufluss im dreistelligen Millionenbereich von bis zu 150 Millionen Euro.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag im Bereich der maritimen Schutzsysteme erhalten. So haben die Royal Australian Navy und das Commonwealth of Australia das Schiffsschutzsystem "Multi Ammunition Softkill System" (MASS) zunächst für ihre Zerstörer der Hobart- und Fregatten der ANZAC-Klasse bestellt. Die Beauftragung ist für Rheinmetall mit einem Wert von 125 Millionen Euro verbunden.

SGL CARBON

Die nach wie vor hohe Nachfrage nach Spezialgraphitkomponenten für die Halbleiterindustrie haben Umsatz und Gewinn von SGL Carbon zum Jahresauftakt beflügelt.

AIR FRANCE-KLM

Kurz vor einem absehbar verkehrsreichen Sommer hat der Luftfahrtkonzern Air France-KLM seine Prognose für die Beförderungskapazitäten in diesem Jahr leicht gesenkt. Unterdessen schlugen sich starke Ticketverkäufe bereits in höheren Einnahmen im ersten Quartal nieder.

IAG

hat im ersten Quartal unerwartet einen kleinen Gewinn eingeflogen und daraufhin die Jahresprognose angehoben.

INTENSA SANPAOLO

hat im ersten Quartal von den steigenden Zinsen profitiert. Das Institut verdiente mehr als erwartet und hob den Ausblick für das laufende Jahr an.

THALES

hat nach einem überraschend starken Anstieg von Umsatz und Auftragseingang im ersten Quartal seine Prognose bestätigt. Das französische Rüstungsunternehmen meldete Einnahmen von 4,03 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 9,4 Prozent und einem nominellen Plus von 7,9 Prozent entspricht.

TELECOM ITALIA

pokert weiter mit seinem Festnetz-Geschäft. Die unverbindlichen Angebote, die vom Finanzinvestor KKR und einem Konsortium vorliegen, das aus der italienischen Förderbank Cassa Depositi e Prestiti und der Macquarie Group besteht, seien noch nicht ausreichend. Mindestens einer der Bieter habe seine Bereitschaft bekundet, seine Offerte zu verbessern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 07:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.