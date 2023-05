Die meist gehandelten Produkte: Beim DAX sind Trader weiter uneins. Bei Bayer und Infineon bestimmen die Bullen.

Dominik Auricht

Der Leitzins wurde gestern, wie erwartet, um 25 Basispunkte im Euroraum erhöht. Der DAX® startete heute positiv in den letzten Handelstag der Woche und nimmt wieder die 16000er Marke ins Visier. Das Interesse an Optionscheinen jeglicher Art auf den deutschen Leitindex ist dementsprechend weiterhin sehr hoch. Calls und Puts bleiben jedoch im Verhältnis nahezu ausgeglichen. Das spiegelt die Unklarheit über die bevorstehende Trendrichtung bei den Investoren wider.

Bei den Optionsscheinen sind heute viele deutsche Titel vertreten. So erfreuen sich Optionsscheine auf die Adidas AG großer Beliebtheit. Der Kurs des Sportartikelherstellers konnte heute deutlich zulegen, obwohl der Gewinn im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 85% zurückgegangen ist. Die Bayer AG veröffentlicht Neuigkeiten zum Ausbau eines Wind- und Solarparks in Idaho. Grund hierfür dürfte die Aufbesserung des ESG-Scores sein. Bei den Faktor-Optionsscheinen ist nach wie vor die Infineon AG gefragt. Laut den Erwartungen einiger Analysten besteht bei diesem Titel noch etwas Luft nach oben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC6CN0 7,18 15860,73 Punkte 16514,916745 Punkte 21,01 Open End DAX ® Put HC6F4Y 2,84 15860,73 Punkte 16030,045674 Punkte 52,44 Open End DAX ® Call HC5XYA 1,40 15860,73 Punkte 15658,346073 Punkte 75,81 Open End DAX ® Call HC5S4M 6,97 15860,73 Punkte 15155,961214 Punkte 22,72 Open End DAX ® Call HC0YWP 30,04 15860,73 Punkte 12763,041343 Punkte 5,17 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC66V1 4,67 15853,57 Punkte 15600 Punkte 31,65 06.06.2023 Adidas AG Call HB9SGZ 3,04 168,39 EUR 150 EUR 5,57 13.12.2023 Bayer AG Call HR7PUL 1,02 57,82 EUR 55 EUR 5,70 18.12.2024 DAX ® Put HC4BCY 1,98 15853,57 Punkte 15900 Punkte 80,80 16.05.2023 BASF SE Call HR8WH4 0,24 47,90 EUR 60 EUR 20,38 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC4YCJ 16,38 15839,10 Punkte 15421,661115 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01QV 13,55 15839,10 Punkte 13376,294518 Punkte 4 Open End DAX ® Short HC65NK 17,37 15839,10 Punkte 16049,501897 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC3TKP 5,68 15839,10 Punkte 16520,312262 Punkte -10 Open End Infineon AG Long HC6D90 9,92 32,9625 EUR 31,77468 EUR 10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 12:00 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

