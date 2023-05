ALD veranstaltete eine mit Spannung erwartete Online-Markeneinführung auf YouTube, um seine neue Technologiemarke FRESOR vorzustellen. Die Veranstaltung war in drei Teile gegliedert: die Ursprünge der Marke, die technischen Merkmale und die einzigartigen Vorteile. Die vom CEO, VP und CTO von ALD moderierte Veranstaltung zog ein großes Publikum aus Vaping-Enthusiasten und Branchenexperten an. Das FRESOR-Team präsentierte 2 wichtige Technologieplattformen: FRESOR NOVA und FRESOR MAX stellen den neuesten Stand der Technik in der Vaping-Industrie dar.

FRESOR NOVA: Reiner Geschmack, mehr Genuss

FRESOR NOVA garantiert mit seiner einzigartigen Flat Mesh Vaping Technologie und der lagigen Komposit -Struktur aus medizinischer Baumwolle einen reinen Geschmack und noch mehr Züge. Die vertikal ausgerichteten, flachen Mesh-Coils gewährleisten eine stabile Wärmezufuhr, während das V-förmige Air Channel Waterfall-Design für maximale Verdampfungseffizienz und befriedigenden Geschmack sorgt.

Mit der FRESOR NOVA Technologie wird die Energieeffizienz um beeindruckende 36 % gesteigert, während sich der Zugluftstrom um 42 % erhöht. Das modulare Produktdesign von FRESOR NOVA ermöglicht eine vollautomatische Produktion, die Konsistenz und Qualität für jedes einzelne Gerät sicherstellt. FRESOR NOVA bietet sowohl Vaping-Enthusiasten als auch Herstellern ein unvergleichliches Erlebnis, das sowohl bequem als auch angenehm ist. Holen Sie sich noch heute FRESOR NOVA und erleben Sie die Zukunft der Vaping-Technologie!

FRESOR MAX: Der Geschmack bleibt

FRESOR MAX ist eine weitere intelligente Dual-Mesh-Technologie, die für eine Dampfwolke und lang anhaltenden Geschmack sorgt. Die Dual Mesh Coils arbeiten harmonisch zusammen, wobei zunächst die erste Mesh-Coil für einen voreingestellten Zeitraum verwendet wird. Anschließend wird die zweite Mesh Coil aktiviert, um zu verhindern, dass der Geschmack verblasst.

Dank der 5A Anti-Leakage-Technologie sorgt FRESOR MAX für eine schnellere Versorgung mit E-Liquid und eine DREIFACH-Lösung zur Vermeidung von Leckagen. Die Technologie, bestehend aus 4-lagiger flüssigkeitsleitender Baumwolle, Silikonkammer und Maze Airway, bietet ein unvergleichliches Dampferlebnis.

Fazit

Die äußerst erfolgreiche Einführungsveranstaltung der Marke FRESOR sorgte für helle Begeisterung, als das ALD-Team den Teilnehmern die Ursprünge, Merkmale und Vorteile von FRESOR erläuterte. Doch es gibt noch mehr aufregende Neuigkeiten! FRESOR wird seine neueste Technologie vom 12. bis 14. Mai auf der Vaper Expo UK 2023 in Birmingham vorstellen. Besucher des FRESOR Messestands (C90) können die neuesten Vaping-Geräte aus erster Hand erleben und mehr darüber erfahren, was FRESOR zu bieten hat. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die nächste Generation der Vaping-Technologie zu erleben!

