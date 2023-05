Die Mercedes-Benz-Aktie hat gestern 7,4% verloren (Kurs bereinigt um die Dividende in Höhe von 5,20 Euro je Aktie). Auf Jahressicht können Mercedes-Benz-Aktionäre einen Kursgewinn von rund 8% verbuchen, während es auf Drei-Jahres-Sicht per Saldo um ganze 155% nach oben ging. Das langfristige Bild: Mercedes-Benz-Aktie: Lohnt sich der Kauf? An der Börse legten Mercedes-Benz...

