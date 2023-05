Lonza Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2023 bekannt - Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden angenommen



05.05.2023 / 15:00 CET/CEST



Die Aktionäre wählten alle bestehenden Verwaltungsratsmitglieder wieder

Albert M. Baehny wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt

Eine Dividende von CHF 3.50 pro Aktie wird ab dem 11. Mai 2023 ausgeschüttet

Die anwesenden und vertretenen Aktionäre hielten insgesamt 46'482'431 Aktien, was 62.42% des Aktienkapitals entspricht

Die Aktionäre haben die Anpassung der Statuten an das revidierte Schweizer Aktienrecht genehmigt

KPMG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiedergewählt. Deloitte wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gewählt Basel, Switzerland, 5. Mai 2023 - Die heutige Generalversammlung der Lonza Group AG wurde unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten Albert M. Baehny abgehalten. 62.42% des Aktienkapitals waren an der Generalversammlung vertreten, wobei die anwesenden und vertretenen Aktionäre insgesamt 46'482'431 Aktien hielten. Die Verwaltungsratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden alle für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Zur Wiederwahl standen Albert M. Baehny, Marion Helmes, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder, Roger Nitsch, Barbara Richmond, Jürgen Steinemann und Olivier Verscheure. An der Generalversammlung wurde Albert M. Baehny für ein weiteres Jahr in seinem Amt als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Die Aktionäre bestätigten Angelica Kohlmann, Christoph Mäder und Jürgen Steinemann als die drei Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für ein weiteres Jahr in ihrem Amt. Die Aktionäre unterstützten auch die übrigen Anträge des Verwaltungsrats, unter anderem die Genehmigung der Anpassung der Statuten an das revidierte Schweizer Aktienrecht und die verbindlichen Abstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Nach einem Ausschreibungsverfahren wurde Deloitte AG, Zürich (CH) von den Aktionären als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde KPMG AG, Zürich (CH), bestätigt. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 3.50 je Aktie wurde von den Aktionären angenommen. Die Ausschüttung erfolgt ab dem 11. Mai 2023. Fünfzig Prozent dieser Dividende wird aus der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt und unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. Für weitere Informationen wird auf die Kurzfassung des Protokolls der Lonza Generalversammlung 2023 verwiesen, erhältlich unter folgendem Link . Über Lonza Lonza ist ein bevorzugter globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Ernährungsmärkte. Wir setzen uns für eine gesündere Welt ein, indem wir unsere Kunde dabei unterstützen, neue, innovative Medikamente anzubieten, die zur Behandlung eines breiten Spektrums von Erkrankungen beitragen. Wir erreichen dies, indem wir technologisches Verständnis mit erstklassiger Fertigung, wissenschaftlicher Expertise und Prozess-Exzellenz kombinieren. Unser Geschäft ist so strukturiert, dass die komplexen Anforderungen unserer Kunden in vier Geschäftsbereichen erfüllt werden: Biologics, Small Molecules, Cell & Gene und Capsules & Health Ingredients. Unsere einzigartige Bandbreite an Angeboten in allen Geschäftsbereichen ermöglicht es unseren Kunden, ihre Entdeckungen und Innovationen in der Gesundheitsbranche zu vermarkten. Lonza wurde 1897 in den Schweizer Alpen gegründet und, ist heute auf fünf Kontinenten tätig. Unsere rund 17'500 Vollzeitmitarbeitenden umfassen wir leistungsstarke Teams und herausragende Talente, die sowohl für unser Unternehmen als auch für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, bedeutsame Beiträge leisten. Im Gesamtjahr 2022 erzielte Lonza einen Umsatz von CHF 6.2 Milliarden mit einem Kern-EBITDA von CHF 2.0 Milliarden. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

