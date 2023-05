Berlin - Grünen-Bundesfraktionschefin Britta Haßelmann hofft trotz des mutmaßlichen Geheimnisverrats um den Besuch des ukrainischen Präsidenten weiter auf einen Selenskyj-Aufenthalt in Deutschland. "Ich würde mich freuen, wenn Wolodymyr Selenskyj erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kommende Woche nach Deutschland käme", sagte sie der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Samstagsausgaben).



Haßelmann sprach sich zugleich für den bestmöglichen Schutz Selenskyjs im Falle eines Besuchs aus. Seine Sicherheit habe "absolute Priorität". "An Spekulationen aus der Ferne über mögliche Fehler bei der Berliner Polizei vor dem Besuch von Selenskyj möchte ich mich nicht beteiligen, Ermittlungen dazu laufen", so die Grünen-Politikerin.

