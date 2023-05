NEW YORK (dpa-AFX) - Nach guten Apple -Zahlen und einem starken US-Arbeitsmarktbericht steuern die New Yorker Aktienbörsen auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 33 333 Punkte, womit er seinen Wochenverlust auf 2,2 Prozent eindämmen würde.

Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,6 Prozent höher bei 13 054 Punkten. Zuletzt waren die US-Märkte von neuen Hiobsbotschaften der krisengeschüttelten Regionalbanken und den ungewissen Aussichten der weiteren US-Geldpolitik nach der jüngsten Leitzinsanhebung unter Druck gesetzt worden.

Die US-Wirtschaft schuf im April merklich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Auch die Löhne legten überraschend stark zu, während die Arbeitslosenquote entgegen dem erwarteten Anstieg zurückging. Die Arbeitslosenquote liegt schon seit einiger Zeit auf sehr niedrigem Niveau. Zahlreiche Arbeitnehmer bleiben dem Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen fern. Viele Unternehmen haben deshalb Probleme, geeignetes Personal zu finden.

Der US-Notenbank Fed ist dieser Zustand ein Dorn im Auge, weil er für Lohnauftrieb sorgt. Die ohnehin hohe Inflation kann dadurch zusätzlich angefacht werden. "Solange es keine klaren Anzeichen einer Abkühlung gibt, wird es die Fed wohl vermeiden, das Ende des Zinserhöhungszyklus klar auszurufen oder gar erste Zinssenkungen in Aussicht zu stellen", kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Die vortags wieder eingebrochenen Aktienkurse einiger US-Regionalbanken dürften sich am Freitag wieder etwas erholen. So ging es für Western Alliance und First Horizon vorbörslich um bis zu rund 32 Prozent bergauf. Western Alliance und Pacwest hatten die Anleger am Donnerstag mit Berichten zu Verkaufsüberlegungen und möglichen Kapitalerhöhungen geschockt und First Horizon mit der abgeblasenen Fusion mit der TD Bank.

Die Aktien des Technologiekonzerns Apple verteuerten sich um 2,5 Prozent auf 169,88 US-Dollar - damit kratzen sie am jüngst erreichten Hoch seit dem vergangenen August bei 170,92 Dollar. Apple punktete im vergangenen Quartal vor allem mit seinem weiterhin wichtigsten Produkt iPhone und stemmte sich damit gegen die Flaute im Smartphone-Markt. Zudem hob Apple die Dividende an und stellte weitere Aktienrückkäufe für 90 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrere Analysten sprachen von einem starken Jahresstart und bestätigten ihre Kaufempfehlungen./gl/mis

US0378331005, US3205171057, US9576381092, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US6952631033, 2455711