Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,45 Euro Dividende: Ausschüttungssumme erreicht rund 234 Mio. Euro

Ausschüttungsquote liegt bei 46 % des Konzernjahresüberschusses München, 5. Mai 2023 - Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Knorr-Bremse AG stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zu. Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten hierbei auch dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR je dividendenberechtigter Aktie (161.200.000 Aktien) auszuschütten. Die Ausschüttungssumme beträgt damit rund 234 Mio. EUR, was einer Ausschüttungsquote von rund 46 % des Konzernjahresüberschusses 2022 entspricht und im Rahmen der bestehenden Dividendenpolitik, zwischen 40 und 50 % an die Aktionäre auszuschütten, liegt. Die Hauptversammlung wurde virtuell durchgeführt. Insgesamt waren 90,09 % des Grundkapitals von Knorr-Bremse auf der Hauptversammlung vertreten. Eine Aufzeichnung der Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen zeitnah unter www.ir.knorr-bremse.com zur Verfügung. Medienkontakt: Claudia Züchner, Pressesprecherin Finanzkommunikation Tel.: +49 89 3547 2582, E-Mail: claudia.zuechner@knorr-bremse.com Investor Relations: Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 3547 182310, E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer sicherheitskritischer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 31.600 Mitarbeitende an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 7,1 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.



