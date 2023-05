DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Mai (20. KW)

=== M O N T A G, 15. Mai 2023 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q Analysten-TK 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H Analystenkonferenz 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1Q 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion März *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 14:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Bundesbank-Konferenz zu Geldordnungen und Stabilitätspolitik im 20. und 21. Jahrhundert *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 23:59 DE/Allgeier SE, Ergebnis 1Q - DE/Cherry SE, Ergebnis 1Q *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai - JP/G7, Abschluss Treffen der Bildungsminister, (seit 12..), Toyama und Ishikawa Prefectures (co-hosts) D I E N S T A G, 16. Mai 2023 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 09:00 DE/Westwing Group SE, HV *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV 10:00 DE/Elringklinger AG, HV 10:00 DE/Grenke AG, HV *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai 11:00 DE/1&1 AG, HV 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 14:45 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update Mercedes-Benz Vans *** 15:00 US/SAP SE, Beginn der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire mit Keynote von CEO Klein, Orlando *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April *** 16:00 US/Lagerbestände März 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IS/Europarat, Beginn des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs (u.a. mit Bundeskanzler Scholz), Reykjavik M I T T W O C H, 17. Mai 2023 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q, (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK) 07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baugenehmigungen März *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Freenet AG, HV *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Kion Group AG, HV 10:00 DE/Aixtron SE, HV 10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV 10:00 DE/Software AG, HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV 10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, HV 10:00 DE/Vonovia SE, HV 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV 10:30 DE/Energiekontor AG, HV 10:30 DE/Indus Holding AG, HV 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/United Internet AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 12:00 DE/Synlab AG, HV 13:00 DE/Stratec SE, HV 14:00 DE/Morphosys AG, HV *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q - US/SAP SE, Abschluss der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire, Orlando - IS/Europarat, Abschluss des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs (u.a. mit Bundeskanzler Scholz), Reykjavik - Märkte/Börsenfeiertag Norwegen - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00 MESZ) D O N N E R S T A G, 18. Mai 2023 *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis *** 12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April 18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H - Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland F R E I T A G, 19. Mai 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April *** - JP/G7, Beginn des Treffens der Staats- und Regierungschefs (bis 21.5), Hiroshima - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Irland (S&P); Italien (Moody's); Malta (Moody's); Portugal (Moody's); Slowakei (S&P) - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark S A M S T A G, 20. Mai 2023 *** - JP/G7, Fortsetzung des Treffens der Staats- und Regierungschefs (bis 21.5), Hiroshima S O N N T A G, 21. Mai 2023 *** - JP/G7, Abschluss des Treffens der Staats- und Regierungschefs (seit 19.5), Hiroshima - GR/Parlamentswahl ===

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.