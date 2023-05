Diese Handelswoche hat die Börsianer ordentlich auf Trab gehalten. Vor allem in Deutschland bewegte die Bilanzsaison die Märkte. Aber dominiert haben die Notenbanken mit ihren geldpolitischen Entscheidungen. Die US-Notenbank Federal Reserve verkündete eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte und so auch die Europäische Zentralbank. Die DAX-Investoren haben den Zinsschritt besser weggesteckt als die US-Anleger. Während sich der deutsche Leitindex aufrappelte, geriet die Wall Street unter Druck. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die wackelnden Regionalbanken in den USA. Ob das Bankenbeben bald in eine zweite Finanzkrise mündet, erklärt Samir Boyardan von den HeavytraderZ. Der Experte spricht bei DER AKTIONÄR TV über die Auswirkungen der Zinserhöhungen für den Bankensektor. Aber auch Tech ist ein Thema in der Sendung. Boyardan analysiert das jüngste Quartalsergebnis von Apple. Ob die Aktie derzeit ein Kauf ist, erfahren Sie im Interview.