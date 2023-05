DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 6. Mai 2023 - ET/KE/Bundeskanzler Scholz, Abschluss Reise nach Äthiopien und Kenia (seit 4.5) - GB/Krönung von Charles III. in der Westminster Abbey M O N T A G, 8. Mai 2023 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 1Q *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 09:00 DE/Bundesbankvizepräsidentin Buch, Rede bei Retail-Banken-Tag der Börsen-Zeitung 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim Forum New Economy, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 PK) *** 14:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 1Q *** 15:00 DE/OECD, Veröffentlichung Wirtschaftsbericht und Umweltprüfbericht für Deutschland, PK dazu mit OECD-Generalsekretär Cormann, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesumweltministerin Lemke 15:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Deutschen Steuerberaterkongress, Hamburg *** 16:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Veranstaltung des Forum New Economy *** 16:30 US/Adtran Inc, Ergebnis 1Q 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, 3. Gespräch zur Transformation: "Wie gelingt das Zusammenspiel von Staat und Markt?", Berlin 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Ergebnis 1Q - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 10:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.