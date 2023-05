Zur Bekämpfung der hohen Inflation komme es nicht nur auf den Leitzins an, erklärt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer im Gespräch mit w:o TV. Darum sieht er weiter dringenden Handlungsbedarf für die EZB.

Auch das Wachstum der Geldmenge hat die Inflation in der Vergangenheit befeuert. Gerade in der Corona-Pandemie sei die Geldmenge durch Anleihenkäufe der Zentralbank sehr stark gestiegen. Inzwischen lasse die EZB den Bestand wieder abschmelzen und die Geldmenge steige nicht mehr so stark.

Dennoch sieht er weiter Handlungsbedarf für Christine Lagarde und Co. Die Inflation müsse wirksam bekämpft werden und dazu gehöre auch ein moderates Wachstum der Geldmenge. "Ich bin mir nicht sicher, ob die EZB entschieden vorgeht", so Krämer.

Welche Rolle die Gewinninflation bei Unternehmen spielt und wie er die weitere Entwicklung der Preissteigerungen sieht: Alle Antworten gibt's im Video!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion