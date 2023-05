Der DAX konnte die Unterstützung im Bereich von 15.700 Punkten weitgehend verteidigen und am heutigen Freitag wieder kräftig ansteigen. Der DAX konnte die bullische Vortageskerze bestätigen und ging am heutigen Freitag mit einer weiteren bullischen Tageskerze bei 15.961 Punkten aus dem Handel. Damit liegt die Marke von 16.000 Punkten nicht mehr weit entfernt. Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX muss nun nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen, ...

