© Foto: picture alliance/Klaus Ohlenschläger



Guter Start ins Wochenende! Eine Trading-Erfolgsmeldung aus dem eigenen Haus flattert über die Redaktionstische. Die "Aktie der Woche" räumt ab.

Das freut uns in der wallstreet:online Zentralredaktion natürlich sehr, wenn wir über Trading-Erfolge aus unserem eigenen Börsendienst-Team berichten können: Wer am Anfang der Börsenwoche - also in dieser verkürzten Woche am Dienstag - auf Sartorius setzte, kann sich jetzt über fast vier Prozent Plus freuen.

Wie hat Lars Wißler, Chef unseres Börsendienstes "Aktie der Woche", das gemacht? "Sartorius musste nach den jüngsten Zahlen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Aber des einen Leid ist des anderen Freud. Der Test der wichtigen Unterstützung bei 335 Euro bis 350 Euro bot kurzfristig eine schöne Kaufgelegenheit", so Lars Wißler.





Und weiter: "Nach den Zahlen hatte sich der Kurs hier etabliert und stabilisiert. Gute Vorzeichen für eine kurzfristige Erholung, die ich bei der 'Aktie der Woche' genutzt habe. Sartorius stemmt sich gegen den schwachen Gesamtmarkt und auch die Nachricht, dass der derzeitige CFO zum Herbst das Unternehmen verlassen wird, konnte nur kurz den starken Kursverlauf bremsen", schließt der "Aktie der Woche"-Chefanalyst.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion