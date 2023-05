Chance nutzen...: Green Energy, die dafür benötigten Rohstoffe und Investment-Ideen!

Anzeige / Werbung

Was haben Uran, Gold und Silber gemeinsam? Allesamt sind es begehrte und wichtige Rohstoffe, die für die Dekarbonisierung der Welt dringend benötigt werden. Und genau das macht sie zu interessanten Investments!

Silber wird neben seinem Aufgabenfeld als Industriemetall, vermehrt auch, wie der "große Bruder" Gold, als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten angesteuert. Während das Industrie- und Edelmetall insbesondere bei der Herstellung von elektronischen Geräten und Solarzellen Anwendung findet, wird seine Nachfrage schon allein deshalb signifikant nach oben schnellen. Wenn dann noch Silber als physische Investments getätigt werden, wird sich das ohnehin schon massiv aufgestaute Defizit noch dramatisch weiter erhöhen.

Wenigstens zur Teildeckung dieses massiven Defizits kann der quasi frischgebackene mexikanische Silberproduzent MAG Silver (WKN: 460241) beitragen, ein Unternehmen, das sich übrigens auch hervorragend in einem gut diversifizierten Aktiendepot macht!

Denn neben den gigantischen Meilensteinen, die mit der Produktionsaufnahme erreicht wurden, macht sich das Unternehmen schon wieder daran, sich noch besser für die Zukunft zu positionieren!

MAG Silver - up to the next Level mit neuen Machern im Management-Team!

MAG Silver (WKN: 460241) hat in Sachen dynamischer Wachstumskurs ja schon immer die richtigen Koordinaten auf dem Kompass gehabt. Dies hat der kraftvolle kanadische Goldmarkt-Player mit dem grandiosen Auftakt der Konzentrat-Produktion seiner "Juanicipio'-Aufbereitungsanlage auf seinem gleichnamigen Flaggschiffprojekt in Mexiko jüngst wieder eindrucksvoll unterstrichen. Mit Spitzenwerten von knapp 4.000 Tonnen pro Tag und einer Gewinnungsrate von im Schnitt 84 % für Silber, lässt die neue Anlage bereits ihre beeindruckenden Muskeln spielen und hat dabei ihre volle Performance noch gar nicht erreicht!

George Paspalas, Präsident und CEO von MAG, kommentierte dies jüngst mit den Worten, dass diesen vielversprechenden täglichen Tonnagen bald schon noch vielversprechendere Quartale und Jahre folgen sollen. Um diese Rekord-Route unbeirrt fortsetzen zu können, bedarf es neben dem richtigen Kurs auch einer Führungsriege, die MAG Silver sicher und zielstrebig auf diesem steil nach oben weisenden Wachstumsweg lenkt.

Erstklassige technische Expertise: Gary Methven als MAG Silvers neuer Vice President Technical Services!

Gary Methven ist zweifelsohne genau ein solcher Navigator. Der neue Vice President Technical Services greift als versierter Ingenieur auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bergbauindustrie zurück. Über dreißig Jahre, in denen er im Untertagebau von Edelmetallen tätig war, wie auch langfristige Planungen für Minen verantwortet hat und zudem ein Projektmanagement- und Beratungsprofi ist.

Methven verfügt weiterhin über fundierte Kenntnisse im Verfassen technischer Berichte und im Schätzen und Prüfen von Mineralreserven. Besonders wertvoll für MAG Silver ist, dass Gary Methven betriebliche "Due-Diligence'-Prüfungen unter anderem für Fresnillo Plc., MAG Silvers Joint-Venture-Partner beim hochgradigen "Juanicipio'-Projekt, durchgeführt hat. Zuvor war er in verantwortlichen Positionen bei großen, global operierenden Playern wie Anglo American und Newmont Australia tätig.

Weitere formidable Führungsfigur: Jill Neff steigt zum Vice President Governance und Company Secretary auf!

Mit der Beförderung von Jill Neff zum Vice President Governance und Company Secretary holt sich MAG Silver pure Unternehmensrechtexpertise in die Führungsetage. Neff arbeitet bereits seit gut zwei Jahren für MAG Silver und hat einen großen Anteil daran, dass das Unternehmen immer allen Berichtspflichten entsprochen hat. Mit sofortiger Wirkung wird sie neben der Aufsicht über die Unternehmensführung und die Einhaltung von Vorschriften, nun auch Personalverantwortung übernehmen und mit ihrer wertvollen, fast zwei Jahrzehnte umfassenden Erfahrung dafür sorgen, dass die Besten der Goldbranche und MAG Silver auch künftig zusammenfinden und zusammenbleiben.

Fazit: Mit geballter Expertenpower zum "Tier-1'-Silberproduzenten!

Die Verstärkung des Management-Teams stellt einen weiteren wichtigen Schritt hin zu MAG Silvers übergeordnetem Ziel dar, ein "Tier-1'-Silberproduzent zu werden. Mit Gary Methven und Jill Neff in diesen so wichtigen Positionen, kann MAG Silver (WKN: 460241) auf eine vollumfänglich umfassende technische Expertise und auf wertvolle Erfahrungen in der Unternehmensführung zurückgreifen, um so das großartige Potenzial von "Juanicipio' noch gezielter auszuschöpfen.

Zudem werden die Beiden die Firma tatkräftig dabei unterstützen, die Explorationsprojekte "Deer Trail' und "Larder' weiterzuentwickeln. All dies sind wichtige Meilensteine auf MAG Silver seinem Weg ein erstklassiger "Tier-1'-Silberproduzent zu werden.

Gold wird, wie eingangs bereits erwähnt, oft als sicherer Hafen angesehen, was bedeutet, dass Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität ihn in Scharen ansteuern. Als solches bietet es dann eine wertvolle Absicherung gegen Inflation, Konjunkturabschwüngen und Banken-Krisen, wie gerade in den vereinigten Staaten. Denn schon in der Vergangenheit hat Gold seinen Wert über einen langen Zeitraum hinweg bewahrt, was es zu einer attraktiven langfristigen Anlagemöglichkeit macht.

Aber immer mehr wird es auch für die Industrie interessant, da man jüngst rausgefunden hat, dass Gold den Wirkungsgrat von PV-Modulen um bis zu 20 % steigert! Das kommt guten Explorationsgesellschaften wie Mawson Gold (WKN: A2QA2M) natürlich gerade recht, die darüber hinaus sogar noch Kobalt und Antimon auf seinen Liegenschaften hat, was ebenfalls sehr wertvolle Beiprodukte sind.

Erst jetzt konnte das Unternehmen wieder mit MEGA-Bohrergebnissen seine Anleger erfreuen, ein Zustand, der vermutlich noch länger anhalten wird. Warum, das lesen Sie jetzt…

Mawson Gold - Bohrhighlights ohne Ende…!

Wer die Nachrichten von der in Vancouver, Kanada beheimateten Mawson Gold (WKN: A2QA2M) regelmäßig liest, ist schon fast daran gewöhnt. Die Rede ist von Bohrergebnissen auf allerhöchstem Niveau. Denn immer wieder besticht diese Firma mit Ergebnissen, wie man sie im internationalen Branchenvergleich in dieser "Größenordnung" tatsächlich nicht alle Tage zu Gesicht bekommt. So auch jetzt wieder. Dieses Mal stammen die TOP-Treffer wieder vom australischen Ausnahmeprojekt "Sunday Creek', an dem Mawson Gold über seine Ausgliederung Southern Cross Gold Ltd. zu 51% beteiligt ist.

Volltreffer am laufenden Band!

In steter Regelmäßigkeit sorgen die vier Bohrgeräte, welche sich entlang des rund 7,5 Kilometer langen Streichs auf dem Projektgebiet "Sunday Creek' kraftvoll drehen, für sensationellen "Output' an Ergebnissen. Auch die aktuell veröffentlichten drei Bohrergebnisse begeistern vollends und stehen obendrein den letzten Treffern weder in Mächtigkeit noch in Gehalt nichts nach.

Angeführt werden die aktuellen Highlights vom Bohrloch SDDSC059, welches äußerst beeindruckende 14,6 m mit unglaublichen 7,3 g/t AuEq (Goldäquivalent) in 569,8 m Tiefe, aus denen sich 6,3 g/t Au (Gold) und 0,6 % Sb (Antimon) extrahieren lassen. Darin enthalten ist in 573,2 m Tiefe noch ein 0,7 m langer Abschnitt mit6,3 g/t AuEq (5,3 g/t Au und 0,6 % Sb), einschließlich 2,7 m mit 7,7 g/t AuEq (3,6 g/t Au und 2,6 % Sb) in 575,3 m Tiefe. Und da alle guten Dinge drei sind, wurden "last but not least' noch über 1 m "bonanzamäßige" 73,8 g/t AuEq (73,7g/t Au und 0,1 % Sb) als Zugabe geliefert, die ebenfalls für mächtig Freude sorgen dürften.

Wenn gleich das erste Bohrloch, das bis in diese Tiefe gebohrt wurde, sowohl in der Kontinuität der Mineralisierung als auch bei den Gehalten so abräumt, sind wir schon jetzt auf die nächsten Bohrergebnisse gespannt! Denn zweifelsfrei wurde hier ein unübersehbares Ausrufezeichen gesetzt!

Stark auftrumpfen konnten übrigens auch die beiden Bohrungen SDDSC060 und SDDSC062, welche im Bereich des östlichen Adersatzes bei "Golden Dyke' eingebracht wurden. Hierbei wurden ebenfalls wieder absolut beeindruckende Ergebnisse mit 1,6 g/t Au in 279,8 m Tiefe, einschließlich 6,1 g/t Au über 0,8 m in 281 m Tiefe inklusive 2,7 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,5 % Sb) über 1,2 m in 291,4 m Tiefe angetroffen. Nicht minder bestechen die 10 m mit 1,5 g/t AuEq (0,7 g/t Au und 0,5% Sb) in 306 m Tiefe und 0,5 m mit 5,1 g/t AuEq (1,3 g/t Au und 2,4 % Sb) in 310,5 m Tiefe.

Noora Ahola, Interims CEO von Mawson Gold, verdeutlichte die Bohrerfolge so:

"Das Team von Southern Cross Gold liefert weiterhin großartige Ergebnisse von "Sunday Creek', und beweist damit die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung sowie die Fähigkeit, mineralisierte Adersätze vorherzusagen. SDDSC059 wurde speziell für die Lokalisierung eines neuen Adersatzes konzipiert, dass 25 m entlang des Streichens von Bohrung SDDSC050 vermutet wurde und jetzt 14,6 m mit 7,3 g/t AuEq, einschließlich 1,0 m mit 73,8 g/t AuEq lieferte. Die von Southern Cross Gold verfolgte Explorationsstrategie führt zu branchenführenden Trefferquoten, sowohl bei der Breite als auch bei den Gehalten, wie die bis zu 305,8 m mit 2,4 g/t AuEq und 363,5 Au über 0,3 m eindrucksvoll beweisen. Diese Strategie hat sich bereits bei der Erschließung von Werten bei anderen bedeutenden Entdeckungen sowohl in Victoria, Australien als auch international bewährt."

Fazit: Volle Mineralisierung voraus!

In Anbetracht der Fülle an sensationellen Ergebnissen, welche allein die den letzten sechs Monaten auf "Sunday Creek' erbohrt wurden, verliert man schon fast den Überblick über die ganzen Highlights, weshalb wir hier ein paar noch einmal wiederholen wollen.

Zu den "TOP oft the Pop" zählen eindeutig die:

15 g/t AuEq über 21,5 m

2,4 g/t AuEq über unglaubliche 305,8 m

24,8 g/t AuEq über 3,4 m

4,1 g/t AuEq über 18,6 m sowie die

249,5 g/t g/t AuEq über 0,3 m!

Damit wird immer klarer, auf was für einem außergewöhnlichen "Goldmonster" das Unternehmen hier sitzt. Aber bei der ganzen Euphorie um "Sunday Creek' sollte nicht vergessen werden, dass Mawson Gold (WKN: A2QA2M) mit den beiden Projekten "Rajapalot' und "Skellefteå' in Finnland über noch zwei weitere außergewöhnlich gute Liegenschaften verfügt, die ebenfalls vor einer glänzenden Zukunft stehen. Deshalb sehen wir bei der Aktie von Mawson Gold massives Neubewertungspotenzial, was sich bei positivem Edelmetallsektor in massiv steigenden Kursen widerspiegeln sollte.

Uran ist die Schlüsselkomponente der nuklearen Stromerzeugung, die in dem Maße, in dem die Länder versuchen, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, zu einer immer wichtigeren Energiequelle wird. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Uran in den kommenden Jahren dramatisch ansteigen wird, da immer mehr Länder die Kernenergie als Mittel zur Deckung ihres Energiebedarfs einsetzen wollen. Der Uranpreis spricht derzeit eine eindeutige Sprache, denn er stieg um rund 10 % von rund 48,90 USD pro Pfund U3O8 auf 53,70 USD pro Pfund U3O8 an.

Vorzugsweise sollte man bei Uranunternehmen auf angehende Produzenten setzen, wie beispielsweise Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR)! Bei dieser Aktie haben…

Shortseller ganze Arbeit geleistet! Die Fakten aber werden sich schlussendlich durchsetzen und die Aktie explodieren lassen!

Quasi mit dem Erreichen eines neuen Jahrestiefs, an dem die Shortseller, unter anderem Kerrisdale, vermutlich einen gewichtigen Anteil haben (wir berichteten), legte die Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) eine neue Ressourcenschätzung des "Roghrider'-Projekts vor, die sich gewaschen hat. Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen mitteilte, belaufen sich die hochwertigen "angezeigten'-Gesamtressourcen des "Roughrider'-Projekts nun auf unglaubliche 27,8 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von hohen 3,25 % U3O8 sowie 36 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 4,55 % U3O8 in der "abgeleiteten'-Kategorie.

Massive Weiterentwicklung mündet im MEGA-Erfolg!

Uranium Energy hat den TRS-Ressourcenbericht für sein "Roughrider'-Projekt in Saskatchewan, Kanada, veröffentlicht, der eindeutig das enorme Potenzial dieser angehenden Uran-Produktionsstätte unterstreicht. Dabei führt die eigentliche Entdeckung in das Jahr 2012 zurück, als Rio Tinto das "Roughrider'-Projekt erworben hatte. Im Anschluss an den Erwerb bohrte der Bergbaukonzern in den folgenden vier Jahren weitere Abgrenzungs- und geotechnische Bohrungen durch, die eine Abgrenzung der "Far East'-Zone ermöglichten.

Der neue TRS-Ressourcen-Bericht, den Uranium Energy in Zusammenarbeit mit dem Team von SRK erstellt wurde, basiert auf insgesamt 665 Diamantbohrlöchern, die unter anderem von Hathor Exploration und Rio Tinto über etwa 228.180 Bohrmeter durchgeführt wurden. Der größte Ressourcen-Zugewinn stammt allerdings bisher aus der "Far East'-Zone, die von Hathor zuvor noch nicht bekannt gegeben wurde. Das nur 6 km vom Flughafen entfernte "Roughrider'-Projekt verfügt obendrein über eine gut ausgebaute Allwetterstraße sowie einer hervorragenden Strominfrastruktur.

Die neu ermittelten konzernweiten-Ressourcen belaufen sich jetzt insgesamt auf 226,2 Millionen Pfund U3O8 in den "gemessenen und angezeigten'-Kategorien sowie 102,7 Millionen Pfund U3O8 in der "abgeleiteten'-Kategorie. Mit dieser gewaltigen Menge festigt sich UEC's Status als eines der größten diversifizierten nordamerikanischen Uranunternehmen!

Als nächstes wird sich dieses Ausnahme Uran-Unternehmen der wirtschaftlichen Erstbewertungsstudie widmen, währenddessen zeitgleich weitere Abgrenzungsbohrungen durchgeführt werden. Denn diese ermöglichen eine weitere Vergrößerung der jeweiligen Ressourcenkategorien.

Denn eins ist klar, dass "Roughrider'-Projekt hat das Potenzial, eine der wichtigsten Uranproduktionsstätten in Nordamerika zu werden und kann damit einen signifikanten Beitrag leisten, um den wachsenden Bedarf an sauberer Energie weltweit zu decken. Die massive Weiterentwicklung des Projekts hat in einem MEGA-Erfolg für Uranium Energy gemündet und zeigt, wie wichtig es ist, in die Erkundung und Erschließung von Rohstoffen zu investieren, um die Energieversorgung der Zukunft zu sichern.

Fazit: Wer kennt ein Unternehmen besser als sein Präsident und CEO?

Und genau dieser, der charismatische Amir Adnani, brachte es auf den Punkt als er sagte, dass man der Vision ein führendes westliches Uranunternehmen nähergekommen sei, indem man eine Plattform aus US-amerikanischen und kanadischen Vermögenswerten sowie physisches Uran kombiniert habe. Bei den Explorationsarbeiten steche das "Roughrider'-Projekt immer wieder hervor, wie auch jetzt mit der Ressourcenschätzung wieder.

Die neue "Roughrider'-Ressource sei ein weiterer Katalysator für Uranium Energy (WKN: A0JDRR) im Osten des "Athabasca Basin' der seine kanadische hochgradige konventionelle Pipeline deutlich aufwerte. Von dem bisher erreichten stelle man nun eine wirtschaftliche Erstbewertungsstudie für "Roughrider' fertig und führe parallel dazu weitere Erkundungsbohrungen durch, um diese neue, hervorragende Ressource nochmals zu vergrößern. Klar ist aber auch, dass diese rasche Entwicklung von "Roughrider' durch die vielen und hervorragenden Vorarbeiten von Rio Tinto massiv begünstigt wurden, was wiederum Uranium Energy immens viel Geld gespart hat.

Auf der jetzt erreichten Datenbasis lassen sich Folgebohrungen relativ einfach und treffsicher erarbeiten. Und genau das beschleunigt eine mögliche Produktionsaufnahme des "Roughrider'-Projekts, wo man ebenfalls wieder von den bereits von Rio Tinto durchgeführten Tier-1-ESG-, Geotechnik- und Genehmigungsarbeiten profitiert. Alles in allem scheint sich auch "Roughrider', neben den anderen Projekten des Unternehmens bei weiter ansteigenden Uranpreisen an seinen Produktionsbeginn anzuschicken!

Wahrscheinlich ist es keine schlechte Idee, die gestrige Rohstoffschwäche zum Investieren zu nutzen, vornehmlich in MAG Silver, Mawson Gold und Uranium Energy!

Quellen: MAG Silver, Mawson Gold und Uranium Energy Corp., eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: MAG Silver, Mawson Gold und Uranium Energy Corp., Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 05. Mai 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens MAG Silver, Mawson Gold und Uranium Energy Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in MAG Silver, Mawson Gold, halten aber Aktienbestände in Uranium Energy Corp. behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit MAG Silver, Mawson Gold und Uranium Energy Corp., erhalten hierfür aber über "third parties" ein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von MAG Silver, Mawson Gold und Uranium Energy Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von MAG Silver und Mawson Gold halten, aber Aktien von Uranium Energy Corp. besitzen und jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

