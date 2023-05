München (ots) -4,88 Mio. sahen die Zeremonie live im Ersten / erfolgreiche Doku über Charles III. im Ersten und in der ARD MediathekDie Krönung von Charles III. ist ein Ereignis, das nicht nur die Briten bewegt: Fast 5 Millionen, das entspricht einem Marktanteil von 42,6 Prozent, verfolgten die Feierlichkeiten im Ersten über die gesamte Länge. Damit war die die exklusive Live-Übertragung aus London von 9:30 bis 16:00 Uhr die meistgesehene Sendung am gestrigen Samstag im Ersten. Insgesamt waren es sogar mehr als 13 Millionen Zuschauer, die zumindest kurzzeitig die Übertragung verfolgten. An dem Zeremoniell waren auch jüngere ZuschauerInnen interessiert: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 35,6 Prozent. Vor Ort fing die Leiterin des ARD-Studios London Annette Dittert Stimmen und Stimmung ein. Im Studio beobachteten und kommentierten Moderatorin Julia-Niharika Sen und ARD-Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow die Zeremonie kurzweilig und durchaus kritisch mit Gästen und Insidern.Im Anschluss an die Live-Übertragung widmete sich auch "Brisant" ab 16:45 Uhr der Krönung und erreichte damit 1,94 Mio. ZuschauerInnen (MA 16,4 %). Um 20:15 Uhr sahen sich 1,95 Millionen ZuschauerInnen die zusammenfassenden Berichte in einigen dritten Programmen (NDR, SWR, RBB, Tagesschau24, MA 8%) an. Hier lief im Anschluss auch die Dokumentation über Charles, die sich 1,27 Millionen ansahen (MA 5,1%). Die halbstündige Sondersendung "King Charles III. - Die Highlights der Krönung" um 23:40 Uhr im Ersten sahen 920.000 Zuschauer.Bereits am vergangenen Montag war das Publikumsinteresse im Ersten an der Dokumentation "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" hoch: 3,01 Mio., das entspricht einem Marktanteil von 10,9 %, verfolgten die Dokumentation, in der die Autorin und Regisseurin Claire Walding die großen Wendepunkte in Charles' Leben aus der Perspektive des Porträtierten beleuchtete. Weitere 2,33 Millionen (MA 19,4 %) sahen eine leicht gekürzte 45-minütige Fassung direkt nach der Live-Übertragung. In der Mediathek wurde die dreiteilige Doku-Serie "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" bis zum gestrigen Samstag insgesamt knapp 900.000 mal abgerufen."Charles - Schicksalsjahre eines Königs" ist eine Produktion von LOOKSfilm im Auftrag von SWR, rbb (gemeinsame Federführung) und NDR in Zusammenarbeit mit Histoire TV für die ARD. Die Redaktion haben Mark Willock (SWR), Rolf Bergmann (rbb) und Marc Brasse (NDR). ProduzentInnen sind Regina Bouchehri und Gunnar Dedio.Für die Live-Übertragung der Krönungsfeierlichkeiten war der NDR redaktionell verantwortlich (Redaktion: Clas Oliver Richter, Konstanze Nastarowitz); auch für die halbstündige Sondersendung "King Charles III. - Die Highlights der Krönung" lag die Redaktion beim NDR, Daniel Satra.Die ARD Mediathek bietet unter der Überschrift "British Royals - Schicksalsjahre eines Königshauses" am heutigen Sonntag noch viele weitere Dokumentationen aus 500 Jahren der Geschichte des britischen Königshauses an.Pressekontakt:Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel.: 089/558944 898,E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5502893