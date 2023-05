Erbach (ots) -Kiwanis Deutschland hat für von der Flutkatastrophe im Jahr 2021 betroffene Kinder insgesamt rund 200.000 EUR an Spenden zur Verfügung gestellt. Mit dem heutigen Tag sind diese komplett übergeben, insgesamt gingen 130.000 EUR ins Ahrtal, davon über 50.000 EUR an die Fluthilfe Ahr e.V.Kiwanis dankt der Fluthilfe Ahr e.V. für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, insbesondere bei der schnellen und unbürokratischen Hilfe für Kinder, die durch die Jahrhundertflut massiv beeinträchtigt sind. Durch die Flut wurden viele Grünflächen, Sporthallen und Spielplätze zerstört. Mit dem bereits von Kiwanis unterstützten Projekt "Natur-Fit-Weg" wird Kindern und Jugendlichen Raum für Natur, Naturerlebnis und Bildung zugleich angeboten. Dazu werden zerstörte Spiel- und Erlebnisflächen wieder hergestellt, aber auch neue Bereiche erschlossen. Die heutige Spende wird für weitere Spielplätze dieser Art eingesetzt.Kiwanis ist eine weltweite Serviceclub-Organisation, die sich unter dem Leitspruch "Serving the Children of the World" für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzt. Kiwanis will Kindern und Jugendlichen besonders dort gezielt, schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll helfen, wo der Staat und die großen Wohlfahrtsorganisationen zu schwerfällig reagieren. Die örtlichen Clubs sind mit ihren Hilfsprojekten vor allem lokal aktiv. Bei Katastrophen wie der Flut im Ahrtal werden überregional Spenden gesammelt, um die Clubs vor Ort bei ihrer Hilfe zu unterstützen.Bei der Fluthilfe standen zunächst die direkte Unterstützung für hilfsbedürftige Familien vor Ort, Spiel- und Sportgeräte sowie pädagogische Hilfsmittel im Vordergrund. Hinzu kamen Maßnahmen zur Traumabewältigung und die Unterstützung bei der Wiederaufnahme der Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Kindergärten und soziale Einrichtungen - überall dort, wo Kiwanis-Clubs Kontakte hatten.An der Ahr gab es keine Kiwanis Clubs, daher arbeitete man in der am stärksten betroffenen Stadt Bad Neuenahr u.a. mit den Kirchengemeinden zusammen. Der Verein Fluthilfe-Ahr e.V., kurz nach der Flut in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegründet, erwies sich für Kiwanis als idealer Partner.Die Fluthilfe-Ahr e.V. mit ihren 21 Mitgliedern und ca. 30 regelmäßig ehrenamtlich Tätigen hat bereits über 1,3 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt und unbürokratisch direkt verteilt. Davon gingen ca. 950.000 Euro an von der Flut stark betroffene Familien und Senioren. Über 400.000 Euro hat die Fluthilfe-Ahr e.V. für Projekte für Jugendliche, Projekte für Senioren, Bildungs- und Bewegungsangebote sowie im Schwerpunkt Projekte für Kinder investiert.Für Jugendliche wurde ein komplettes Jugendzentrum mit Containern erstellt und speziell für Kinder werden unter anderem Projekte wie "Tanzen gegen Trauma", "Hausaufgaben- und Lesepaten" und "Vorschulunterricht" durchgeführt. Mit ihrem Projekt "Natur-Fit-Weg", das von den Kiwanis stark unterstützt wird, ist in der erheblich zerstörten Infrastruktur im Ahrtal ein einmaliges Projekt für Kinder realisiert, das auch langfristig attraktiv bleiben wird. Als Sponsoren einzelner Stationen des Weges haben sich u. a. die Kiwanis Clubs Bad Dürkheim, Braunschweig, Bruchsal, Cremlingen, Heilbronn Neckartal und Stuttgart beteiligt. Die Zusammenarbeit der Kiwanis mit der Fluthilfe-Ahr e.V., die schon direkt nach der Flut begann, ist direkt und äußerst effektiv. Diese unmittelbare Zusammenarbeit ermöglicht es auch kurzfristig Projekte für Kinder schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand anzugehen und zu realisieren.Getreu dem Motto der Fluthilfe-Ahr e.V. "Jeder kann unsere Welt ein Stück verbessern, indem er Verantwortung übernimmt!" sind die Fluthilfe-Ahr e.V. und die Kiwanis ideale Partner, die auch weiterhin für die Kinder im Ahrtal da sein werden. Um sich in Zukunft noch besser für das Wohl der Kinder an der Ahr einsetzen zu können, plant Kiwanis die Gründung eines oder mehrerer Clubs an der Ahr.Weitere Informationen unter: https://www.kiwanis.de/kontakt/Pressekontakt:Harald Ruppe0172 3116269ruppe@gmx.deOriginal-Content von: Kiwanis Distrikt Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169740/5502948