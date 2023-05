Berlin - Die Grünen bereiten sich auch für die nächste Bundestagswahl auf eine eigene Kanzlerkandidatur vor. "Selbstverständlich ist der Anspruch da, mit einer Kanzlerkandidatin oder einem Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl zu gehen", sagte die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Montag).



Die Partei habe entsprechende vorbereitende Entschlüsse gefasst. "Die Frage der Kandidatur werden wir in Ruhe klären." Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck seien derzeit mit internationalem und nationalem Krisenmanagement beschäftigt. "Ich glaube nicht, dass die beiden jeden Morgen darüber nachdenken, was in einem Jahr ist."



Wenn es zwei oder mehr Bewerber gebe, würden die Mitglieder der Grünen über die Kanzlerkandidatur entscheiden.