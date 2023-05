Bad Wimpfen (ots) -Nach der kürzlich erfolgten Preissenkung zahlreicher Artikel im Käsesortiment senkt Lidl in Deutschland ab sofort dauerhaft die Preise für Nudeln. Bereits seit Jahresbeginn hat Lidl die Preise von über 700 Artikeln aus unterschiedlichen Warengruppen gesenkt."Nudeln gehören zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln in Deutschland. Diese Preissenkung wird bei den Verbrauchern deutlich spürbar sein. Das zeigt: Auch in den aktuell herausfordernden Zeiten können sich unsere Kunden auf den gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen", sagt Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.Im Preis fallen die Nudelsorten Spaghetti, Penne Rigate und Fusilli der Eigenmarke "Combino". Diese kosten statt bisher 0,99 Euro ab sofort nur noch 0,79 Euro (Grundpreis neu 1,58 Euro/kg).Über Lidl in Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 93.000 Mitarbeiter in rund 3.250 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5503244