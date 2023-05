HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4274 Johanna Ronay ist Head of Costumer Excellence beim Fintech Froots, unserem Innovator of the Year 2022 im Rahmen der Number One Awards. Wir sprechen über ein TU-Studium, die Jahre bei A.T. Kearney, denen ein Job als Head of Product Development bei Wien Energie und die COO-Position bei Hackabu folgten. Dann bat sie David Mayer-Heinisch ("man kennt sich ewig"), seine Gründer-Produktideen rund um das Startup froots mit ihm durchzugehen und Johanna war nicht nur angetan, sondern wurde auch Head of Customer Excellence beim Fintach. Ich frage nach Claims wie "Grow your Financial roots", "Private Banking für alle", der hohen Frauenquote im Kundenmix sowie Vergleichen mit Savity und (entfernter) Flatex. Natürlich dürfen ...

