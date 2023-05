DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SPRIND - Die bundeseigene Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) soll künftig unabhängig darüber entscheiden können, wie und welche Innovatoren sie fördert. Das zeigt ein Gesetzentwurf des sogenannten "Freiheitsgesetzes" aus dem Haus von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), der dem Handelsblatt vorliegt. Dieser sieht vor, dass die 2019 gegründete Agentur in Zukunft weit freier agieren darf: Die inhaltliche Kontrolle durch das Forschungsministerium soll wegfallen, außerdem sollen innerhalb bestimmter Grenzen auch die ungehinderte Beteiligung an Start-ups, Kooperationen mit anderen Kapitalgebern und sogar Gewinne möglich sein. Zudem soll Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera "wettbewerbsfähige" Gehälter an Mitarbeiter zahlen dürfen. (Handelsblatt)

FLÜCHTLINGSKOSTEN - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Bund vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch dazu aufgerufen, mindestens die Hälfte der Kosten für Unterbringung und Integration von Geflüchteten zu übernehmen. "Parteiübergreifend haben sich die 16 Länder verständigt, dass sich der Bund und die Länder die Kosten teilen sollten, also wenigstens 50/50", sagte Wüst im Interview. Der Bund habe eine Pflicht gegenüber den Kommunen, betonte der der CDU-Politiker. "Es wäre unverantwortlich, wenn die Bundesregierung die Kommunen und letztlich auch die Menschen, die zu uns fliehen, im Stich lässt." (Rheinische Post und General-Anzeiger)

FLÜCHTLINGSKOSTEN - Vor dem Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik bestehen die Länder auf einer größeren finanziellen Beteiligung des Bundes. Mit Blick auf die bis Ende 2021 geltende monatliche Pro-Kopf-Pauschale für Asylbewerber verweisen die Länder auf inzwischen deutlich gestiegene Kosten: Die Pauschale von 670 Euro sei ursprünglich anhand von damals verfügbaren Kostensätzen aus der Statistik des Asylbewerberleistungsgesetzes berechnet worden. "Aus einer Aktualisierung auf der jüngsten Datengrundlage ergäbe sich ein Betrag von circa 1.000 Euro je Flüchtling", heißt es in einem Papier der Länderfinanzminister. (Funke Mediengruppe)

STROMPREISE - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) geht davon aus, dass die Stromtarife in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Verbandshauptgeschäftsführer sagte Gerd Landsberg im Interview: "Die Kosten für Ausbau und Modernisierung der Stromnetze werden enorm sein. Das wird die Verbraucherinnen und Verbraucher in Form von steigenden Netzentgelten treffen." Landsberg widerspricht damit Aussagen, wonach der Strompreis sinken wird. Der Verbandschef erklärte, der Ausbau der Verteilernetze könnte in den nächsten 15 Jahren nach Ansicht von Experten bis zu 135 Milliarden Euro kosten. Er forderte von der Bundesregierung bei den Planungen zur Wärmewende zugleich mehr Realismus. (Bild-Zeitung)

AUSBILDUNG - 2,64 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35 hatten im Jahr 2021 keine Berufsausbildung. Das zeigt die Endfassung des Berufsbildungsberichts 2023, mit dem sich am Mittwoch das Kabinett befasst. Ein Entwurf war noch von "nur" 2,5 Millionen ausgegangen, doch auch das wäre schon ein neuer Rekord gewesen. Denn im Jahr 2020 waren es noch 2,33 Millionen. Damit stieg zugleich der Anteil der jungen Menschen ohne Berufsabschluss in dieser Altersgruppe in nur einem Jahr von 15,5 auf 17,8 Prozent, zeigt der Bericht des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) für die Regierung. (Handelsblatt)

SCHULDENOBERGRENZE - US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer "Verfassungskrise" gewarnt, die zu einer wirtschaftlichen und finanziellen Katastrophe führen könnte, wenn der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anhebt, da der US-Regierung ohne neue Kreditaufnahmekapazitäten das Geld auszugehen droht. Das Weiße Haus und die republikanischen Gesetzgeber befinden sich in einer Pattsituation bezüglich der Anhebung der Schuldenobergrenze, die Yellen zufolge bereits am 1. Juni überschritten werden könnte. Ihre Äußerungen kamen zwei Tage, bevor US-Präsident Joe Biden zu neuen Gesprächen über die Haushaltslage mit führenden Vertretern des Kongresses zusammentreffen sollte. "Wenn der Kongress seiner Verantwortung nicht gerecht wird, gibt es einfach keine guten Optionen", sagte Yellen in einem Interview in der ABC-Sendung This Week. (Financial Times)

