DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

1&1 - Im Interview mit dem Handelsblatt hat Ralph Dommermuth seinen Plan bekräftigt, mit seinem Unternehmen 1&1 ein neuartiges 5G-Mobilfunknetz aufzubauen. "Der Hochlauf nimmt Fahrt auf", sagte der United-Internet-Chef. Derzeit seien 20 Standorte in Betrieb, weitere 80 würden gerade mit Antennen ausgestattet. Ende des Jahres wolle 1&1 dann 1.200 aktivierbare Standorte zur Verfügung haben. Der Smartphone-Betrieb des neuen Netzes starte im September, kündigte Dommermuth an. 1&1 hat schwierige Monate hinter sich, da der Netzaufbau bislang weit hinter den ursprünglichen Plan zurückgefallen war. Ende April hatte die Bundesnetzagentur deshalb ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet. "Wir würden aber natürlich versuchen, mögliche Zahlungen an unsere Dienstleister weiterzureichen", sagte Dommermuth nun. Vor allem sein Partner Vantage Towers hatte die vereinbarten Ausbauziele bislang weit verfehlt. (Handelsblatt)

LUKOIL - Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler kritisiert, dass der Bund über den Atom-Ausstiegsfonds weiterhin Anteile an russischen Ölkonzernen besitzt. "Die Selbstverpflichtung des öffentlich-rechtlichen Fonds des Bundes, die Mittel nachhaltig im Sinne der Klimaziele investieren zu wollen, scheint nicht viel wert zu sein, wenn zeitweise Millionen in die Ölindustrie Russlands gepumpt wurden", sagte Wissler im Interview. Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, kurz Kenfo, wurde 2017 gegründet, um die Zwischenlagerung hochradioaktiven Atommülls, die Suche nach einem Endlager und schließlich dessen Befüllung und Betrieb zu finanzieren. Im Versuch, seine ursprünglich 24,1 Milliarden Euro rentabel anzulegen, kaufte sich Fonds auch in Russland ein. Der größte russische Aktienbesitz des Kenfo liegt beim Ölkonzern Lukoil, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage der Linken-Fraktion hervorgeht. (Süddeutsche Zeitung)

