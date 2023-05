DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: "Sehr hohe" technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit: - 3U Onlinehandels-Portal selfio.de zum 6.Mal unter den "Top Shops" von COMPUTERBILD und Statista

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/08.05.2023/07:00) - * Selfio.de erneut unter den bestbewerteten E-Commerce-Shops im Bereich Haustechnik - Top-Ranking der Vorjahre bestätigt * Selbermacher finden bei Selfio Unterstützung bei Sanierungsprojekten

selfio.de, der führende Onlinehandel für Haustechnik-Produkte im Konzern der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), wurde von der Zeitschrift Computer BILD und dem Marktforschungsportal Statista erneut in die Reihe Deutschlands bester Onlineshops aufgenommen. selfio.de, spezialisiert auf Haustechnik für Do-it-Yourselfer und Heimwerker, ist zum sechsten Mal in Folge in diesem Wettbewerb prämiert worden. Der E-Commerce-Shop der 3U-Tochter zählt damit zu den 39 Top Shops 2023 im Segment "Haustechnik". Die "Technische Qualität" und die "Benutzerfreundlichkeit" wurden von den Testern - wie im Vorjahr - mit "sehr hoch" bewertet. Das umfangreiche Angebot an Haustechnik-Produkten sowie an innovativen Lösungen zum Energiesparen in Kombination mit einem verlässlichen Kundenservice und einer einzigartigen Beratung zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Marktpräsenz des 3U Onlinehandels, der einen der zentralen strategischen Schwerpunkte des 3U Konzerns darstellt.

"Die Kriterien technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit sind für uns äußerst wichtig. Kunden und Experten bescheinigen uns mit der aktuellen Wertung, dass wir verlässlich diesem Anspruch gerecht werden. Gleichzeitig nehmen wir die Auszeichnung als Ansporn, weiter an der Verbesserung unserer Onlineplattform zu arbeiten", freut sich Roger Moore, Geschäftsführer der Selfio GmbH und fügt hinzu: "Mit der strategischen Ausrichtung auf Lösungen für Energieeffizienz und klimafreundliche Haustechnik wollen wir unsere Kunden durch genau diese Kriterien - Benutzerfreundlichkeit und technische Qualität - überzeugen. Mit unserem Vertriebsansatz und unserem Marketing setzen wir hier erfolgreich Akzente."

Die Longlist für das diesjährige Ranking umfasste 7.000 Onlineshops. Nicht bewertet wurden Marketplace-Anbieter, B2B-Shops sowie Shops mit rein fremdsprachigem Auftritt. Auch Shops, die lediglich digitale Güter im Angebot haben oder den Fokus auf Abos und Verträge legen, wurden nicht berücksichtigt. Um sich für die Detailuntersuchung zu qualifizieren, mussten die verbliebenen Portale zudem eine gewisse Mindestreichweite erzielen oder zu den Top Shops 2022 gehören.

Insgesamt 79 Merkmale wurden in der Detailuntersuchung geprüft. Dazu gehörten subjektive Merkmale wie die Einschätzung der Optik und der Übersichtlichkeit im Rahmen einer Online-Befragung. Objektive Merkmale wie die Angabe der Lieferdauer und die Zahlungsmöglichkeiten wurden dagegen durch 24 unabhängige Tester geprüft. Insgesamt ergaben sich so 120.000 Prüfpunkte.

Die Liste der 1.150 Top Shops 2023 gliedert sich in neun Kategorien: Wie im Vorjahr vertreten sind "Auto, Fahrrad, Motorrad", "Büro, Technik & Medien", "Freizeit, Spiel & Hobby", "Garten & Handwerk", "Lebensmittel & Gesundheit", "Mode & Accessoires", "Sport & Outdoor", "Universal-Anbieter" und "Wohnen". Die Kategorien sind jeweils wieder in mehrere Segmente gegliedert.

Notenspiegel: Die "Technische Qualität" wurde bei 15 der 39 Top Shops des Segments "Haustechnik" als "exzellent" bewertet, bei 20 als "sehr hoch", bei vier als "hoch". Die Bedienfreundlichkeit war bei 14 Teilnehmern "exzellent", bei 17 "sehr hoch", bei acht "hoch".

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)