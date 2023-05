EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

APONTIS PHARMA: Anhaltend hohe Geschwindigkeit bei Ausbau des Single Pill-Portfolios - Neue Entwicklungspartnerschaft mit Zentiva Group für eine weitere Single Pill mit EU-weiten Schutzrechten

Markteinführung für 2027/2028 geplant mit mittelfristigem Umsatzpotenzial von über EUR 7,0 Mio. p. a. allein in Deutschland

15 Single Pills zur mittelfristigen Markteinführung angekündigt, davon sechs Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten (IP - Intellectual Property)

Angekündigtes Ziel von mindestens 20 Single Pills bis 2026 wird voraussichtlich komfortabel übertroffen

Monheim am Rhein, 8. Mai 2023. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, hält die hohe Geschwindigkeit beim Ausbau ihres Single Pill-Portfolios. In einer weiteren Partnerschaft mit dem tschechischen Unternehmen Zentiva Group, einem der größten europäischen Generika-Hersteller, soll eine Single Pill entwickelt werden mit einer Kombination aus zwei führenden Wirkstoffen zur Behandlung von Bluthochdruck (arterielle Hypertonie). APONTIS PHARMA wird die EU-weiten Schutzrechte (IP - Intellectual Property) an diesem neuen Kombinationspräparat halten. Allein für den deutschen Markt rechnet APONTIS PHARMA mittelfristig mit einem jährlichen Umsatzpotenzial von mehr als EUR 7,0 Mio. In Deutschland nehmen derzeit rund 290.000 Menschen eine lose Kombination der beiden in der neuen Single Pill enthaltenen Wirkstoffklassen ein. Die Markteinführung dieser neuen Single Pill mit EU-weiten Schutzrechten ist in Deutschland für 2027/2028 geplant, fünf weitere Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten sollen nach derzeitiger Planung 2026/2027 auf den Markt kommen. APONTIS PHARMA verfolgt damit derzeit die Entwicklung von sechs Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten. Insgesamt hat APONTIS PHARMA die mittelfristige Markteinführung von 15 Single Pills angekündigt, die das bestehende Single Pill-Portfolio sukzessive ergänzen werden. 2023 sollen mindestens drei weitere Single Pills auf den Markt kommen. Derzeit verfügt APONTIS PHARMA über zehn zugelassene Single Pills. Angesichts des beschleunigten Portfolioausbaus durch Auftragsentwicklungen und Einlizenzierungen ist APONTIS PHARMA zuversichtlich, das angekündigte Ziel von mindestens 20 Single Pills bis zum Jahr 2026 komfortabel übertreffen zu können.



Karlheinz Gast, Chief Executive Officer (CEO) der APONTIS PHARMA AG: "Wir freuen uns sehr, die konstruktive Partnerschaft mit der Zentiva Group durch die gemeinsame Entwicklung einer Single Pill mit EU-weiten Schutzrechten zu erweitern. In der Anbahnungsphase der Entwicklung hatten uns die Fähigkeiten von Zentiva in Forschung und Entwicklung sowie die Begeisterung der beteiligten Mitarbeiter für Single Pills beeindruckt. Die Entwicklungen von Single Pills mit unseren Partnern zeigen, dass wir durch die Bündelung von Kompetenzen eine Win-Win-Win-Situation erzielen, auf unserem Weg, die Single Pill-Therapie als Goldstandard in der Behandlung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu etablieren."



Martin Albert, Chief Scientific Officer von Zentiva: "Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer gut etablierten Partnerschaft mit APONTIS PHARMA. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Zentiva ist ideal aufgestellt, um die Entwicklung von hochwertigen Medikamenten, wie die innovativen Single Pills, zu unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass solche Produkte einen starken und positiven Einfluss auf die Patienten haben können und den Gesundheitsdienstleistern sehr wertvolle Behandlungsoptionen bieten."



Über die Zentiva Group: Zentiva ist ein Hersteller von hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln für Patienten in Europa und weltweit. Mit einem engagierten Team von mehr als 4.800 Mitarbeitern und einem Netzwerk von Produktionsstandorten - darunter die Hauptstandorte in Prag, Bukarest und Ankleshwar - ist Zentiva bestrebt, der führende Hersteller von Marken- und Generika-Arzneimitteln in Europa zu sein, um den täglichen Gesundheitsbedarf der Menschen besser gerecht zu werden. Mehr denn je brauchen die Menschen einen besseren Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Arzneimitteln und Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Ärzten, Apothekern, Großhändlern, Aufsichtsbehörden und Regierungen zusammen, um die alltäglichen Lösungen zu bieten, auf die wir alle angewiesen sind.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 25.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



