Der Impfstoffhersteller BioNTech veröffentlicht am heutigen Montag gegen Mittag seine Zahlen zum ersten Quartal. Das Unternehmen sieht 2023 als eine Art Übergangsjahr. So hatten es die Mainzer bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für 2022 Ende März beschrieben. US-Konkurrent Moderna und US-Partner Pfizer haben bereits in der vergangenen Woche ihre Zahlen vorgelegt.Nach einem weiteren Milliardengewinn dank des Corona-Vakzins im vergangenen Jahr zeigen die Erlöse von BioNTech damit mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...