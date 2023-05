DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des Feiertages "Bank holiday for the coronation of King Charles III" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Volkswagen will offenbar fast den gesamten Vorstand der mit Problemen behafteten Software-Tochter Cariad austauschen. Bereits diese Woche könnte die Entscheidung angekündigt werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Den Informanten zufolge sollen Cariad-Chef Dirk Hilgenberg, Finanzchef Thomas Sedran sowie Technik-Chefin Lynn Longo ausgetauscht werden. Möglicherweise werde die Entscheidung vor der VW-Hauptversammlung am Mittwoch angekündigt. Hilgenberg, Sedran und Longo konnten für einen Kommentar nicht erreicht werden. Zuvor hatte das Portal Business Insider darüber berichtet. Lediglich die Zukunft von Cariad-Personalvorstand Rainer Zugehör sei noch ungewiss. Ein Austausch der Cariad-Führungskräfte wäre eine der ersten großen Umbaumaßnahmen von Volkswagen-Chef Oliver Blume, nachdem er das Amt vergangenes Jahr übernommen hat. VW hat seit geraumer Zeit mit Verzögerungen in der Softwareentwicklung zu kämpfen, die Markteinführung neuer Modelle diverser Marken musste deswegen verschoben werden. Ein Informant sagte, dass Hilgenberg, Sedran und Longo andere Stellen innerhalb des VW-Konzerns in Europa oder Nordamerika angeboten werden könnten. Die erwartete Entscheidung, das bestehende Management zu ersetzen, kommt nach einer von VW durchgeführten intensiven Analyse von Cariad. Demnach mangele es dem aktuellen Management an starker technischer Erfahrung und Führungsqualitäten in einer Umstrukturierungssituation, so die informierte Person. Blume habe sich noch nicht auf Kandidaten für das neue Management von Cariad festgelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 PK)

14:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 1Q

16:30 US/Adtran Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Weitere Termine:

- DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Drägerwerk St. 0,13 EUR Drägerwerk Vz. 0,19 EUR Munich Re 11,60 EUR Siltronic 3,00 EUR AXA 1,70 EUR

INDEX-ÄNDERUNGEN

Die Aktien von Vantage Towers müssen den MDAX und den TecDAX verlassen. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Freitagabend mit. Dafür steigen die Aktien von Hochtief vom SDAX in den MDAX auf. Den Platz im SDAX nehmen die Aktien von Vossloh ein. In den TecDAX kommen die Papiere von Atoss Software. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 10. Mai in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Hochtief HERAUSNAHME - Vantage Towers + TecDAX NEUAUFNAHME - Atoss Software HERAUSNAHME - Vantage Towers + SDAX NEUAUFNAHME - Vossloh HERAUSNAHME - Hochtief

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.041,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.147,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.319,00 +0,0% Nikkei-225 28.977,47 -0,6% Schanghai-Composite 3.394,02 +1,8% Hang-Seng-Index 20.232,77 +0,9% +/- Ticks Bund -Future 136,14 +1 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.961,02 +1,4% DAX-Future 16.058,00 +1,3% XDAX 15.976,35 +1,4% MDAX 27.619,30 +1,1% TecDAX 3.280,42 +0,2% EuroStoxx50 4.340,43 +1,2% Stoxx50 4.032,48 +0,9% Dow-Jones 33.674,38 +1,7% S&P-500-Index 4.136,25 +1,8% Nasdaq-Comp. 12.235,41 +2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,13 -64

FINANZMÄRKTE

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche zunächst kaum verändert erwartet. Den Gradmesser für die Nervosität am Aktienmarkt dürften weiterhin Nachrichten aus dem Sektor der US-Regionalbanken liefern. Einen positiven Impuls lieferte dabei der KBW Regional Bank Index, der sich am Freitag um 4,7 Prozent erholen konnte. Zudem mehren sich die Nachrichten über das Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte vor den möglichen Folgen für die Finanzmärkte, wenn die Schuldenobergrenze nicht bis Anfang Juni angehoben wird. Der US-Bundesregierung könnte das Geld ausgehen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Yellen sagte, es gebe "einfach keine guten Optionen" zur Lösung des Problems, außer dass der Kongress die Obergrenze anhebe. US-Präsident Joe Biden hat die Spitzenvertreter des Kongresses für den 9. Mai zu einem Treffen eingeladen, um das Thema zu besprechen. Die Berichtssaison legt am Montag eine kleine Pause ein.

Rückblick: Nach den Sitzungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone sind kurzfristige Unwägbarkeiten zunächst aus dem Weg. Die Handelswoche endete mit einem weiteren Highlight, dem US-Arbeitsmarktbericht für den April. Auf den ersten Blick überraschend stark fielen die Payrolls aus. Mit Blick auf die Datenabhängigkeit der Fed stiegen damit an der Börse zunächst die Zinserwartungen leicht an. Von steigenden Renditen sowie einer leichten Beruhigung bei den US-Regionalbanken profitieren die Banken, deren europäischer Sub-Index um 2,9 Prozent zulegte, Commerzbank gewannen 5,1 Prozent und Deutsche Bank 4,5 Prozent. Bei Air France KLM übertraf der Umsatz im ersten Quartal mit über 42 Prozent Plus zum Vorjahr die Erwartungen, auch das Sommergeschäft scheine sehr stark anzulaufen, hieß es. Trotzdem verlor der Kurs 2,6 Prozent. Händler sprachen von Umschichtungen in IAG (+2,3%), die ebenfalls gute Zahlen vorgelegten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Gewinner Nummer eins im DAX waren Adidas nach Zahlen. Die Aktie stieg um 8,9 Prozent. Um den Wegfall der Yeezy-Produkte bereinigt hat Adidas laut der DZ Bank im Auftaktquartal ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent generiert.Die Aktien von Allianz, RWE und Deutsche Post wurden am Freitag ex Dividende gehandelt, sie lagen daher rein optisch im Minus. Zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten zudem die Aktien der Chemieunternehmen, so legten Wacker Chemie um 9,1 Prozent zu, BASF um 3,6 und Covestro um 5,2 Prozent. Positiv wurde zum einen gesehen, dass sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts das Geschäftsklima in der chemischen Industrie im April aufgehellt hat. Zudem will das Bundeswirtschaftsministerium einen preisgünstigen Industriestrompreis einführen. Daneben stand das überraschende Index-Revirement in der zweiten Reihe im Blick. Mit dem am Vorabend bekanntgewordenen Rauswurf aus MDAX und TecDAX zum kommenden Dienstag verloren Evotec leicht. Evotec hat den testierten Abschluss nicht fristgerecht vorgelegt, worauf die Deutsche Börse nun entsprechend reagierte. Kontron (+4,2%) folgen für Evotec in den TecDAX, SMA Solar (+3,9%) in den MDAX und Süss Micro (+1,2%) diesen in den SDAX.

XETRA-NACHBÖRSE

Der IT-Dienstleister Adesso ist im ersten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage kräftig gewachsen. Der deutlich gestiegene Personalaufwand sorgte allerdings für einen erheblichen Gewinnrückgang, womit das Ergebnis unter den Erwartungen lag. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das -Unternehmen. Die Aktien wurden 4 Prozent tiefer getaxt. Die Papiere von KPS verloren 5 Prozent. Das Unternehmen hat den Dividendenvorschlag von 0,19 Euro auf 0,10 Euro gesenkt. Die bekannt gegebenen Indexänderungen hatten keinen Einfluss die betroffenen Aktien.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Stützend wirkten neben guten Arbeitsmarktdaten auch die von Apple vorgelegten Quartalszahlen. Zudem kam es zu einer massiven Erholung der am Vortag gebeutelten Aktien von US-Regionalbanken. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für April sind besser als prognostiziert ausgefallen. "In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass ein 'heißer Arbeitsmarkt' den Markt nach unten gezogen hat, aber jetzt hält der Markt an seinen Gewinnen fest und denkt, dass das Glas halb voll ist, eine weiche Landung möglich ist und eine Rezession nicht so unmittelbar bevorsteht", sagte Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group. Apple legten um 4,7 Prozent zu. Der Technologieriese hatte hatte mit Geschäftszahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen. Die Aktien der am Vortag mit den Sorgen um den US-Bankensektor unter deutlichen Druck geratenen Regionalbanken erholten sich kräftig. PacWest Bancorp stiegen um 81,7 Prozent, Western Alliance Bancorp um 49,2 Prozent und die Papiere von First Horizon um 8,7 Prozent. Der Bankensektor im S&P-500 verbesserte sich um 3,2 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,91 +10,7 3,80 -51,2 5 Jahre 3,41 +7,3 3,33 -59,3 7 Jahre 3,41 +6,4 3,35 -55,9 10 Jahre 3,44 +5,4 3,38 -44,3 30 Jahre 3,75 +1,6 3,74 -21,9

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen erneut. Mit den guten Arbeitsmarktdaten erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank, hieß es. Zur Wochenmitte waren die Renditen mit der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed deutlich zurückgekommen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte um 5,4 Basispunkte auf 3,44 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1042 +0,2% 1,1023 1,1018 +3,2% EUR/JPY 148,82 +0,1% 148,64 148,63 +6,0% EUR/CHF 0,9818 +0,0% 1,1228 0,9830 -0,8% EUR/GBP 0,8729 +0,1% 0,8724 0,8725 -1,4% USD/JPY 134,77 -0,1% 134,86 134,89 +2,8% GBP/USD 1,2650 +0,1% 1,2634 1,2628 +4,6% USD/CNH 6,9200 +0,0% 6,9193 6,9187 -0,1% Bitcoin BTC/USD 28.225,41 -2,1% 28.817,52 29.216,11 +70,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den Arbeitsmarktdaten kurzzeitig etwas fester. Hier stützte die Aussicht auf mögliche weitere Zinserhöhungen. Im Verlauf gab der Greenback dann aber wieder nach und setzte damit die jüngste Abwärtsbewegung fort. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,85 71,34 +0,7% +0,51 -10,4% Brent/ICE 75,69 75,3 +0,5% +0,39 -10,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise sprangen zum Ende der Woche zwar kräftig nach oben. Auf Wochensicht ging es für WTI allerdings um rund 7 Prozent nach unten. Händler sprachen von einer Erholungsbewegung. Die Notierungen von Brent und WTI legten um jeweils 4,1 Prozent zu. Belastet wurden die Preise zuletzt von Rezessions- und Nachfragsorgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.022,73 2.016,85 +0,3% +5,88 +10,9% Silber (Spot) 25,70 25,67 +0,1% +0,03 +7,2% Platin (Spot) 1.069,65 1.059,93 +0,9% +9,73 +0,2% Kupfer-Future 3,89 3,88 +0,3% +0,01 +1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-1,6%) gab nach seinen jüngsten Gewinnen deutlicher nach. Der Preis für die Feinunze konnte sich aber über der Marke von 2.000 Dollar behaupten. Die besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten deuteten auf weitere Zinserhöhungen hin, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat am Samstag vor der Gefahr eines "ernsten atomaren Unfalls" am von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine gewarnt. Angesichts der Evakuierung einer nahegelegenen Stadt, in der die meisten Mitarbeiter des Akw leben, erklärte Grossi, die Situation im Gebiet rund um Kraftwerk werde "immer unberechenbarer und potenziell gefährlich.

RATING USA

Den USA droht eine Abstufung durch die Ratingagentur Scope. Wie Scope mitteilte, hat sie eine Prüfung des Langfristratings der Note AA im Hinblick auf eine Abstufung eingeleitet. Zur Begründung verwies die Agentur auf die drohende Schuldenkrise.

WAHLKAMPF TÜRKEI

Eine Woche vor den Wahlen in der Türkei ist der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu im Wahlkampf attackiert und zum Abbruch seines Auftritts gezwungen worden. Das Büro Imamoglus, der Bürgermeister von Istanbul ist, veröffentlichte Aufnahmen von dem Angriff in der osttürkischen Stadt Erzurum, wo der Politiker am Sonntag eine Wahlkampfrede hielt.

JAPAN / SÜDKOREA

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Sonntag den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Seoul getroffen, um angesichts der wachsenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen.

ADESSO

Der IT-Dienstleister ist im ersten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage kräftig gewachsen. Der deutlich gestiegene Personalaufwand sorgte aber für einen erheblichen Gewinnrückgang, womit das Ergebnis unter den Erwartungen lag. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigte.

ALSTOM

Nach dem überraschenden Abgang von CFO Laurent Martinez hat der französische Bahntechnikkonzern einen neuen Finanzvorstand gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Bernard Delpit zum neuen CFO ernannt. Er kommt von Groupe Bruxelles Lambert und tritt seinen Posten zum 30. Juni an.

SCOUT24

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat einem Magazinbericht zufolge Klage gegen Immoscout24 vor dem Landgericht Berlin eingereicht. Wie der Spiegel berichtet, werfen die Verbraucherschützer dem Immobilienportal, das zum Unternehmen Scout24 gehört, irreführende Werbung vor.

BERKSHIRE HATHAWAY

Hohe Investmentgewinne und ein Anstieg der Profite aus dem Versicherungsgeschäft haben Berkshire Hathaway im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Vor allem die Apple-Beteiligung trug zum Ergebnis bei. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett verdiente unter dem Strich 35,5 Milliarden US-Dollar nach 5,6 Milliarden im Vorjahr, was vor allem dem Wertzuwachs des Investmentportfolios zu verdanken war. Dominiert wird das Portfolio zu 45 Prozent von Apple. Die Aktie des iPhone-Herstellers war im Berichtszeitraum um 30 Prozent geklettert.

