Die Aktien von Rheinmetall befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend, aber seit dem Verlaufshoch bei 281,30 Euro in einer Korrektur. Diese Korrektur könnte nun im Bereich um den 50er-EMA ausgelaufen sein. Am Vortag ging das Papier mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel und prallte zuvor am 50er-EMA nach oben ab. Zuvor hieß es im Insight: "Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und solange der 50er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, ...

