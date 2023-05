Besser als erwartete Zahlen von Valneva haben die Biotech-Aktie in den letzten beiden Handelstagen kräftig angeschoben. Vom Baissetief am Mittwoch bei 3,95 Euro stieg der Aktienkurs des französisch-österreichischen Unternehmens bis auf 5,932 Euro am Freitag. Wochenschlusskurs an der Euronext für die Valneva Aktie: 5,92 Euro. Aktuelle Indikationen auf ...

