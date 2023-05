Zum Wochenauftakt dürfte manchem Aktionär des weltgrößten Rückversicherers Munich Re der Schreck in den Gliedern stecken: Denn der Aktienkurs des DAX-Konzerns notiert vorbörslich bereits mit einem dicken Minus von mehr als drei Prozent mit großem Abstand an der Spitze der DAX-Verlierer. Allerdings besteht für die Aktionäre kein Grund zur Panik.Denn der Kursrückgang liegt vor allem am Dividendenabschlag von 11,60 Euro pro Aktie. Oder anders ausgedrückt: Die Munich Re wird heute ex-Dividende gehandelt. ...

