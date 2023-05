London - Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes versuchen russische Militärrekrutierer immer stärker, zentralasiatische Migranten für die Front zu rekrutieren. In Moscheen und Einwanderungsbehörden werde mit Anmeldeboni von 2.390 US-Dollar und Gehältern bis zu 4.160 US-Dollar geworben, hieß es am Montag im täglichen Lagebericht aus London.



Auch eine schnellere Einbürgerung sei Bestandteil der Angebote. Damit wolle das russische Verteidigungsministerium das Ziel von 400.000 Freiwilligen im Kampf in der Ukraine erfüllen, so die Briten. Die russischen Behörden versuchten wohl mit ziemlicher Sicherheit, eine weitere Zwangsmobilisierung innerhalb der eigenen Bevölkerung herauszögern, um die Ablehnung des Krieges möglichst kleinzuhalten.

