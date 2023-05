Baierbrunn (ots) -"Wie schön, dass du geboren bist" oder "In der Weihnachtsbäckerei" - die Kinderlieder von Rolf Zuckowski sind bekannt und beliebt. Und das aus gutem Grund: Denn sie sind nah am echten Leben. Im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Baby und Familie" erklären Rolf Zuckowski und seine Tochter Anuschka, warum das für Kinder wichtig ist. "Anuschka hatte so eine kleine Liederfibel. Dieses Buch hat sie irgendwann komplett durchgesungen. Aber mir ist eines Tages aufgefallen, dass diese Lieder, so schön sie auch waren, eigentlich gar nichts mit ihrem Leben zu tun hatten", sagt Rolf Zuckowski. Ein Männlein steht im Walde, es klappert die Mühle am rauschenden Bach: "...wir erlebten doch andere Dinge miteinander. Daraus ist die Phantasie gewachsen, eigene Lieder zu schreiben."Der erste Erfolg kam mit dem Hit "Und ganz doll mich" - für Anuschka nicht immer ganz leicht, gibt sie zu: "Diese zunehmende Prominenz hat mich schon sehr an meine Grenzen gebracht. Als ich 12, 13 war, habe ich ständig gehört: 'Ach, du bist die Tochter von Rolf Zuckowski'."Gemeinsam haben die beiden im vergangenen Jahr die Playlist "Willkommen im Leben - der Eltern Soundtrack" veröffentlicht. Doch wer hier nur heile Welt erwartet, der irrt. "Man wird auf dieser Liste aber nur wenige Lieder finden, in denen es einfach nur um das pure Elternglück geht. Es geht ums Elternwerden und Elternsein, ums Paarbleiben, um die täglichen Herausforderungen und die Grenzen, an die man stößt."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 5/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele relevante Gesundheits-News gibt es zudem unter www.baby-und-familie.de (https://www.apotheken-umschau.de/hefte/baby-und-familie/) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/babyundfamilie.de/) und Instagram (https://www.instagram.com/babyundfamilie/)Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5503316