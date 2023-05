Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 19/23Donnerstag, 11.05.22.15 Studio SchmittLate-Night-Show Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Sebastian Fitzek(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 14.05.2023, und Montag, 15.05.2023 beachten.)Woche 21/23Donnerstag, 25.05.22.15 Studio SchmittLate-Night-Show Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Steffen Baumgart(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr beachten.)Woche 22/23Donnerstag, 01.06.Bitte Zeitkorrektur und Ergänzung beachten:22.15 Studio SchmittLate-Night-ShowZu Gast: Jorge González(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 4.6.2023, und Montag, 5.6.2023 beachten:Woche 23/23Samstag, 03.06.23.50 WatchMe - Sex sellsBitte streichen: Audiodeskription (AD) und Untertitel (UT)(Streichung bitte auch für die weiteren Folgen an dem Abend beachten.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5503348