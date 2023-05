Köln (ots) -Fachkräfte zu gewinnen, wird immer schwieriger. Arbeitgeber müssen sich einiges einfallen lassen, um auf sich aufmerksam zu machen. Mit dem Versprechen "Besseres Arbeiten für ein besseres Leben: Ein Job, der dein Leben verdient" startet die DEVK im Mai eine Kampagne im Wettbewerb um die besten Talente. Der Versicherer kümmert sich fürsorglich um Mitarbeitende und bietet attraktive Benefits und Zusatzleistungen, um sie dauerhaft ans Unternehmen zu binden.Alles neu macht der Mai - ganz bestimmt jedenfalls auf der Karriereseite www.jobs.devk.de (http://www.devk.de/karriere). Der zentrale Anlaufpunkt für alle, die sich bei der DEVK bewerben wollen, präsentiert sich in frischem Gewand. Optisch und inhaltlich neu aufgestellt führt die Seite übersichtlich und schnell zu passenden Stellenangeboten im Innen- und Außendienst. Der in Köln ansässige Versicherer setzt dabei auf eine klare "mobile first"-Strategie. Insgesamt bietet die DEVK aktuell bundesweit über 500 offene Stellen an: für Menschen, die noch zur Schule gehen oder studieren, schon berufserfahren sind oder quer einsteigen möchten. Heute startet die Recruiting-Kampagne, die bis Oktober digital und analog auf den Arbeitgeber DEVK aufmerksam macht."Ein Job, der dein Leben verdient"Vom eher verstaubten Image der Versicherungsbranche will sich die DEVK im Wettbewerb um Fachkräfte deutlich abheben. Der Claim "Ein Job, der dein Leben verdient" steht für das Versprechen, Berufstätigkeit so zu gestalten, dass sie sich positiv aufs eigene Leben auswirkt. Dahinter steckt die Idee, dass bessere Arbeit zu einem besseren Leben führt - und bessere Ergebnisse erzielt. Dabei helfen flexible Voll- und Teilzeitmodelle im Sinne von "New Work", Homeoffice, Qualifizierungen, digitale Möglichkeiten, Entwicklungsperspektiven und betriebliche Sozialleistungen.Mit Unternehmenskultur punktenTorsten Schnurpfeil, der sich bei der DEVK um das Thema "Employer Branding" kümmert, sagt: "Wir wollen als Arbeitgeber mit guten Arbeitsbedingungen, starker Kollegialität und einer positiven Unternehmenskultur wahrgenommen werden." Die neue Arbeitgebermarke zahlt auf diese Attribute ein und nimmt die Stärken der DEVK in den Blick. Darauf legen die "Employer Branding"-Experten Torsten Schnurpfeil und Mirko Schüssler großen Wert. Sie haben gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen und mit Hilfe der Werbeagentur Grabarz & Partner den neuen Arbeitgeberauftritt der DEVK entwickelt. "Dabei war es uns wichtig", so Mirko Schüssler, "dass unsere Arbeitgebermarke authentisch und stark ist."Umfrage: Was zeichnet die DEVK aus?Als Torsten Schnurpfeil und Mirko Schüssler das Projekt vor rund 15 Monaten auf den Weg gebracht haben, wollten sie deshalb zunächst wissen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst ihren Arbeitgeber wahrnehmen. Ergebnis: Die DEVK ist ein sicherer und sozialer Arbeitgeber, der gute betriebliche Zusatzleistungen bietet. Beschäftigte können sich im vielfältigen Arbeitsumfeld entfalten und etwas bewegen: Azubis genauso wie IT-Expertinnen und -Experten oder Vertriebsprofis. Diese Stärken stehen im Einklang mit den Unternehmenswerten Fairness, Fürsorglichkeit und Zusammenhalt. So schildern DEVK-Beschäftigte auf der Karriereseite in eigenen Worten, wie sie die Unternehmenskultur im Alltag erleben und gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Denn persönliche Erfahrungen sind immer noch die beste Empfehlung.Mehr Informationen gibt es unter www.jobs.devk.de.Fotos zur Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_190592.jsp***Seit über 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden mit mehr als 15,5 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands viertgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/5503368