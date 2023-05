Losheim am See (ots) -Energie, Grundnahrungsmittel, Streaming-Abo: Vieles, was wir uns heute im Alltag ganz selbstverständlich leisten, ist derzeit viel teurer als noch vor einem Jahr. Hohe Inflationsraten schmälern die Kaufkraft. Das macht sich natürlich auch bei größeren Ausgaben bemerkbar, etwa der Anschaffung eines Fahrzeugs. In solchen Zeiten nehmen potentielle Käufer*innen vermehrt die Gebrauchtwagen in den Blick. Sie bieten in der Regel mehr Sparpotenzial als die Neufahrzeuge.Dennoch gibt es auch hier klare Prioritäten. Vor allem muss das in Frage kommende Fahrzeug technisch geprüft sein. Das ist das wichtigste Kriterium für 97 % aller Befragten beim aktuellen KÜS Trend-Tacho. An zweiter Stelle steht die rasche Verfügbarkeit. Sie ist für 91 % der Befragten wichtig. Erst danach folgt die Bedingung, dass der Gebrauchtwagenmarkt eine breite und umfassende Auswahl parat halten muss (83 %). Dem Fahrzeugangebot gilt ein weiteres Kriterium: Fahrzeuge in jeder Preiskategorie (76 %).All diese Aspekte sind vorrangig. Zwei weitere Entscheidungskriterien stufen die Befragten als weniger bedeutend ein, wenn das Angebot am Gebrauchtwagenmarkt herangezogen wird.So geben nur 61 % der Befragten an, die Gebrauchtwagenmarke eines Herstellers spiele bei der Kaufentscheidung eine Rolle, noch weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer nennen Finanzierungsangebote als (mit)entscheidendes Kriterium (56 %)."Die Notwendigkeit des Sparens ist seit mehr als einem Jahr ein Dauerthema im Alltag der Menschen. Logisch, dass dann auch der Gebrauchtwagenmarkt mit seinem Sparpotential entdeckt oder wiederentdeckt wird. Umso erfreulicher, dass dieses Preisbewusstsein nicht auf Kosten der Sicherheit geht. Die Prioritäten der beim KÜS Trend-Tacho befragten Personen zum Gebrauchtwagenkauf sprechen da eine klare Sprache", erklärt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler.Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im April 2023 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).über KÜS | Fahrzeugprüfungen und -gutachtenDie KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation amtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.600 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren sowie rund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr ist die KÜS ein gefragter Dienstleister mit ausgeprägter Kompetenz in Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolio reicht von amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten (Schaden-gutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS Technik GmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem Hochleistungs-Rechenzentrum für maximale Datensicherheit, die KÜS Automotive GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mit Expertise u. a. in Arbeitssicherheit und Datenschutz.Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS konsequent den Anforderungen einer Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.Pressekontakt:KÜSLeitung Presse & PREd KintzingerTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/5503439