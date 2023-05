Geisenheim (ots) -Der Probiotika-Spezialist Dr. Wolz hat die Zahl der Bakterienstämme in seinem Präparat Darmflora plus select intens (https://www.wolz.de/produkte/darm/darmflora-plus-select-intens-dr-wolz) von 18 auf 22 und die Dosierung von 100 auf 120 Milliarden Bakterien erhöht. Damit ist es eines der am höchsten dosierten Probiotika im deutschen Markt. Die Zahl der lebenden Bakterien wird bis zum Ende der Mindesthaltbarkeit garantiert. Durch die hohe Dosierung und die große Bandbreite an Bakterienstämmen eignet sich Darmflora plus intens besonders für eine Darm-Intensiv-Kur.Bei den vier neu hinzugekommenen Stämmen handelt es sich um Bifidobacterium breve Bb-18, Bifidobacterium lactis HN019, Lactobacillus rhamnosus GG und den Lactobacillus acidophilus NCFM. Für diese Stämme liegt eine sehr umfangreiche Studienlage vor, welche die Regeneration des Mikrobioms, die Verdauung und Darmgesundheit, das Immunsystem, die Mundflora und neuropsychiatrische Themen zum Inhalt haben. Auch die Sicherheit und Verträglichkeit, die Säureresistenz und Antibiotikastabilität sowie die Anhaftungsfähigkeit der Bakterien an die Darmschleimhaut wurden geprüft und nachgewiesen.Auszeichnung als "Reformprodukt des Jahres"Während Darmflora plus select intens im letzten Jahr die Auszeichnung "Apothekenprodukt des Jahres" erhielt, wurde die exklusiv im Reformhaus vertriebene Variante Darmflora plus select intensiv - die sogar 160 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis enthält - jetzt von der Reformhaus-Fachakademie zum "Reformprodukt des Jahres 2023" gekürt. Sowohl die Apotheker-Jury als auch die Ernährungswissenschaftler der Stiftung Reformhaus-Fachakademie überzeugte neben der hohen Dosierung vor allem die auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Auswahl der hochwertigen und in Studien getesteten Stämme.Diese sind stabil gegenüber vielfältigen Antibiotika und säureresistent, d.h., sie überleben auch bei hohen Säurekonzentrationen im Magen und im Gastrointestinaltrakt. Die Bakterien sind auch nicht wärmempfindlich und somit nicht kühlpflichtig. Da sie eine sehr gute Anhaftungsfähigkeit an der Darmmukosa haben, verbleiben sie im Darm und werden nicht unmittelbar wieder ausgeschieden.Darmflora plus select intens/intensiv enthält zusätzlich die für das Wachstum der Bakterien nützlichen Vitamine B1, B2, B6 und B12 sowie Biotin und Folsäure zur Unterstützung der Darmschleimhaut und des Immunsystems. Durch die Aufteilung der Tagesdosis auf 4 Kapseln ist eine einschleichende und individuelle Dosierung möglich. Auch bei der Kapsel wurde Wert auf höchste Qualität gelegt: Sie besteht aus Cellulose, ist magensaftresistent und zeichnet sich durch eine Time-Release-Technologie aus: Der Kapselinhalt wird erst im Darm vollständig frei gegeben.Darmflora plus select intensiv ist in Reformhäusern und Darmflora plus select intens ist in Apotheken (40 Kapseln PZN 13839419 und 80 Kapseln PZN 13839425) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich:https://www.wolz.de/produkte/darm/darmflora-plus-select-intens-dr-wolzBeide Präparate sind vegan und frei von Gelatine, Gluten, Lactose, Fructose, Farbstoffen und Histamin.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.Pressekontakt:Dr. Wolz GmbH, Marienthaler Str. 3, 65366 Geisenheim, Tel.: 06722 - 56100,Fax: 06722 - 561020 info@wolz.de www.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100926/5503437