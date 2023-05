Bergbau richtig verstehen!: Bohrergebnisse richtig interpretieren & erfolgreich in den Bergbau investieren

Anzeige / Werbung



Was sind Infill-Bohrungen? Was sind Ressourcenbohrungen? Was sind Step-Out-Bohrungen? All diese Fragen werden im Video und auf axinocapital.de beantwortet. Mehr und mehr Investoren sind sich darüber bewusst, dass wir in den nächsten Jahren einen Rohstoff-Superzyklus erleben könnten. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Durch ambitionierte Ziele der Dekarbonisierung und den dafür erforderlichen Ausbau erneuerbarer Energien und der Elektromobilität werden immer mehr Rohstoffe benötigt. Der erste Schritt hierfür ist aber die Erkundung neuer Projekte mithilfe von Bohrungen. Doch wie sind die Bohrergebnisse der Firmen zu interpretieren? "Ohne Rohstoffe kann unsere Welt nicht funktionieren" - Wolfgang Seybold, CEO von AXINO Kupfer als ein Beispiel von fehlenden Rohstoffen Dem Bergbau-Unternehmer Robert Friedland zufolge hat die Menschheit bis heute etwa 700 Millionen Tonnen Kupfer gefördert. Das Problem besteht darin, dass die gleiche Menge in den nächsten 22 Jahren abgebaut werden muss, um mit der sich vertiefenden grünen Energiewende Schritt zu halten. Mit Blick auf die Kupferversorgung könnte es laut Aussagen von Experten schon im Jahr 2025 zu Engpässen von Kupfer kommen, welche jahrelang anhalten könnten.

Der Grund: Der Bau von neuen Minen geschieht nicht über Nacht. Aus unserem Beitrag "Wie entsteht eine Mine? - Der Weg zur Produktion!" wird deutlich, dass der Bau einer Mine mit viel Kapital, Glück und viele Jahre Arbeit verbunden ist.



Vorausschauende Investoren können sich daher schon jetzt positionieren und sich intensiver mit dem Investieren in Rohstoffaktien beschäftigen. Kupferbedarf: 22 Jahre = 60 Jahre | Quelle: US Geological Survey, BMO Capital Markets Bohrergebnisse richtig verstehen und interpretieren Wer sich intensiver mit dem Investieren in Explorationsunternehmen befasst, wird früher oder später mit Vermeldung neuer Bohrergebnisse konfrontiert.

Bohrergebnisse eines Junior-Mining-Unternehmens sind zwar ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu einer Ressource, allerdings oft schwer zu lesen und zu interpretieren.

