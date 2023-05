In der vergangenen Woche hat der DAX 1,4 Prozent zugelegt und damit die vierte Gewinnwoche in Folge hinter sich. Am Montagmorgen nimmt das Börsenbarometer die 16.000-Punkte-Marke ins Visier. Im Laufe der Woche erwarten die Anleger zahlreiche Bilanzen aus dem deutschen Leitindex.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...