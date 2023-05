Die Auslieferungen aus dem Werk von Tesla in Shanghai sind April zurückgegangen. Der E-Autobauer hat nun aber Maßnahmen ergriffen und die Preise für zwei Modelle in China wieder angehoben. Die Aktie hat daraufhin am Freitag um über fünf Prozent klettern können. So sieht die Lage nun im Detail aus.Die Auslieferungen der in China hergestellten Modelle Model Y und Model 3 fielen im Vergleich zum März um 14,7 Prozent auf 75.842 Einheiten, wie aus vorläufigen Daten hervorgeht, die der chinesische Verband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...