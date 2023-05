Solarunternehmen wie Enphase und First Solar kämpfen mit neuen Herausforderungen. Die jüngsten Zahlen verheißen kurzfristig nichts Gutes.Dunkle Wolken zogen zuletzt über der Solarbranche auf und setzten Unternehmen wie Enphase und First Solar stark zu. Im April verzeichnete die Aktie von Enphase einen Rückgang von 26 Prozent, während First Solar neun Prozent an Wert verlor - nachdem sie in den letzten Jahren noch zu den Top-Performern im Sektor gezählt hatten.

