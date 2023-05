Wiesbaden - Emilia und Noah sind auch im Jahr 2022 die am häufigsten vergebenen Babynamen gewesen. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag mit.



Auf den ersten Plätzen landeten demnach bei den Mädchen nach Emilia die Namen Sophia/Sofia und Emma und bei den Jungen nach Noah die Namen Matt(h)eo/Mat(h)eo und Leon. Laut GfdS sind beide Listen sind sehr stabil, mit Marie und Henry gibt es jeweils auf Rang zehn zwei Rückkehrer in die Top Ten. Viele der beliebtesten Erstnamen erfüllen den Sprachforschern zufolge die gängigen "Trends": Es sind unter anderem kurze und sehr kurze Namen. Derzeitige Lieblingsanfangsbuchstaben sind E, M und L; ganze 13 der 20 Topnamen beginnen mit einem dieser Buchstaben.



Den Angaben zugrunde liegen Daten von über 750 Standesämtern mit insgesamt fast einer Million übermittelten Namenseintragungen. Erfasst wurden laut GfdS auf diese Weise über 90 Prozent aller im Jahr 2022 in Deutschland vergebenen Namen.

