PTA-PVR: Software AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Darmstadt (pta/08.05.2023/10:15) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Software AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900M1LIO0SLOBAS50 Straße, Hausnr: Uhlandstraße 12 PLZ: 64297 Ort: Darmstadt, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: SLTM GP, L.L.C. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

Juristische Person: Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. Registrierter Sitz, Staat: George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln

Juristische Person: Silver Lake Group, L.L.C. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. SLP Cayman Holding LP

5. Datum der Schwellenberührung 27.04.2023

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 4,05 35,08 39,13 74.000.000 letzte 0,00 35,08 35,08 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A2GS401 0 3.000.000 0,00 4,05 Summe: 3.000.000 4,05

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % Wandelanleihe Physisch 7.397.937 9,99 Aktienkaufvertrag Physisch 18.558.425 25,08 Summe: 25.956.362 35,08

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. Silver Lake Technology Associates VI Cayman, L.P. Silver Lake Partners VI Cayman, L.P. SLP Clementia Aggregator, L.P. SLP Clementia Holdco 8,00 8,00 - Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. Silver Lake Technology Associates VI Cayman, L.P. Silver Lake Partners VI Cayman, L.P. SLP Cayman Top Holding LP SLP Cayman Holding LP 4,05 Mosel Topco S.à r.l. Mosel Midco S.à r.l. Blitz F23-626 GmbH Mosel Topco GmbH Mosel Midco 1 GmbH Blitz F23-629 GmbH Mosel Midco 3 GmbH Mosel Bidco SE 25,08 25,08 - Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. SLP VI Cayman Aggregator GP, L.P. SLP Clementia Aggregator, L.P. SLP Clementia Holdco 8,00 8,00 - Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. SLP VI Cayman Aggregator GP, L.P. SLP Cayman Top Holding LP SLP Cayman Holding LP 4,05 Mosel Topco S.à r.l. Mosel Midco S.à r.l. Blitz F23-626 GmbH Mosel Topco GmbH Mosel Midco 1 GmbH Blitz F23-629 GmbH Mosel Midco 3 GmbH Mosel Bidco SE 25,08 25,08 - Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. SLP VI Cayman Aggregator GP, L.P. SLP Cayman Holding LP 4,05 Mosel Topco S.à r.l. Mosel Midco S.à r.l. Blitz F23-626 GmbH Mosel Topco GmbH Mosel Midco 1 GmbH Blitz F23-629 GmbH Mosel Midco 3 GmbH Mosel Bidco SE 25,08 25,08 - Silver Lake Group, L.L.C. SLAA II (GP), L.L.C. Silver Lake Alpine Associates II, L.P. Silver Lake Alpine II, L.P. / SL Alpine II Aggregator GP, L.L.C. SLA Clementia Aggregator, L.P. SLA Clementia Holdco

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: SLTM GP, L.L.C., Silver Lake (Offshore) AIV GP VI, Ltd. und Silver Lake Group, L.L.C. handeln im Acting in Concert.

Datum 04.05.2023

(Ende)

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 615192 1900 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Website: www.softwareag.com

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

