Knorr-Bremse ist der weltweit führende Anbieter von sicherheitskritischen Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge und hat stets Renditen deutlich über den Kapitalkosten erzielt. In jüngster Zeit ist das Unternehmen jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was auf die Inflation der Inputkosten, einen schleppenden chinesischen Markt und den Verlust des profitablen russischen Geschäfts zurückzuführen ist. In den letzten 2 Jahren hat die Aktie etwa 50% ihres Wertes verloren. Nun erholt sich der chinesische Markt langsam, und der Anteil der Verträge mit unzureichenden Preisgleitklauseln wird im GJ23 und GJ24 allmählich zurückgehen, was eine Trendwende bei den Margen unterstützen dürfte. Auf diesem Niveaus sieht die Bewertung wieder attraktiv aus. AlsterResearch nimmt die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 75,00 in die Coverage auf. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG





