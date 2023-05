Er handelte für einen Freund mit Kryptowährungen - beim Grillen besprechen die beiden Details. Doch dann verzockt sich der "Trader" - und wird von seinem Freund verklagt. Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt es - das gilt wohl auch, wenn es um Kryptowährungen geht. In einem Fall, der jetzt vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main gelandet ist, investierte ein Mann das Geld eines Freundes auf dessen Bitte hin in verschiedene Kryptowährungen. Allerdings verzockte er sich beim Wechsel zwischen Bitcoin und Ethereum. Den entgangenen Gewinn forderte sein Freund deshalb vor Gericht ...

