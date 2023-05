München (ots) -Der Preis für neue Erzählformate geht 2023 an "Truth Detectives": So hieß es gestern bei der Verleihung des DOK.digital in der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF). Dr. Annette Schumacher, Geschäftsführerin der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), zeichnete das Pitch-Team Anja Reiss und Raphael Perret im Rahmen des DOK.forum aus.Der von der BLM bereits zum vierten Mal gestiftete und mit 2.500 Euro dotierte DOK.digital-Preis fördert junge Talente für digitales Storytelling - 2023 für ein zeitgemäßes und innovatives Serious Game mit hoher gesellschaftlicher Relevanz: "Truth Detectives" ist ein Spiel, in dessen Verlauf die Wahrheit über Kriegsverbrechen aufgeklärt werden soll.BLM-Geschäftsführerin Dr. Annette Schumacher: "Besonders gut gefällt mir, dass,Truth Detectives' die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer fördert: Sie lernen beim Spielen, wie man die Vertrauenswürdigkeit und Echtheit von digitalen Videos und Bildern prüfen kann: also journalistisch zu recherchieren und so auch Fake News aufzudecken. Die spielerische Kombination von digitaler und journalistischer Kompetenz ist eine großartige Idee - meinen herzlichen Glückwunsch!"Insgesamt hatten sich für den DOK.digital-Preis 50 Teams beworben. Sina Weber, Co-Leitung DOK.forum Marktplatz: "Aus den Einreichungen haben wir dieses Jahr fünf herausragende Projekte nominiert, die eine beeindruckende Vielfalt an Erzählformaten abbilden: Podcast, Webserie, Videogame, Storytelling Website, Virtual Reality. Mit,Truth Detectives' hat die Jury ein interaktives Videogame zum Gewinner gekürt, in dem die Spielenden in die Rolle digitaler Ermittlerinnen und Ermittler oder auch Wahrheitsdetektiven und -detektivinnen schlüpfen."Die fünf nominierten Projekte waren am 3. Mai bei einem Live-Pitch gegeneinander angetreten. Mitglieder der Jury sind: Robin Burgauer (Digital Storytelling Experte, Inlusio Interactive), Marc Lepetit (CEO & Produzent, UFA Documentary), Max Permantier (Förderreferent XR, VR & Webserien, FFF Bayern), Gülseren Ölcüm (Formatentwicklerin, ZDF) und Katharina Schulz (Referentin Inhalte & Medienkompetenz, BLM).Zu allen Informationen rund um den DOK.digital geht es hier (https://www.blm.de/blm-events/events-2023/dokdigital-2023.cfmi10419).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5503536