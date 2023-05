Krones meldete einen starken Start in das Jahr '23, was darauf hindeutet, dass die Marktnachfrage weiterhin sehr stark ist. Vor allem die Preiserhöhungen der Vergangenheit, die sich bis zum 4. Quartal nur teilweise niedergeschlagen hatten, trugen dazu bei, dass die EBITDA-Marge im ersten Quartal stieg. Das Management bestätigte auch seine Prognose für '23. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Auftragseingang abschwächen wird, was jedoch angesichts des ungewöhnlich hohen Auftragseingangs im Jahr '22 verständlich ist. Dennoch befindet sich das Unternehmen in der komfortablen Lage, mit einem hohen Auftragsbestand von EUR 3,8 Mrd. bis weit in das Jahr '24 hinein eine gute Umsatzvisibilität zu haben. Als weltweit führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für die Abfüllung und Verpackung von Getränken sehen AlsterResearch's Analysten Krones weiterhin als ein Kerninvestment für alle, die ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell suchen, das ein Engagement in widerstandsfähigen Endmärkten bietet, insbesondere seine überlegene Wettbewerbsqualität bei der Weitergabe steigender Rohstoffkosten und dem Manövrieren enger Lieferketten. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 127,00.





