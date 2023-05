Die Aktie von Morphosys hat in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen können. Nach einem unerwartet starken Schlussquartal 2022 hat sich das Biotechunternehmen auch zum Jahresauftakt überraschend gut geschlagen. Die beiden US-Großbanken Goldman Sachs und JPMorgan bleiben aber dennoch bei ihrer sekptischen Einschätzung.Der Erlös des ersten Quartals war im Vergleich zum Vorjahr um gut die Hälfte auf 62,3 Millionen Euro geklettert, wie Morphosys am Mittwochabend in der vergangenen Woche mitgeteilt ...

